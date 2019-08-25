Объявлен окончательный состав сборной США на Кубок мира по баскетболу

Американская федерация баскетбола объявила окончательный состав сборной США по баскетболу на Кубок мира 2019 года, который стартует 31 августа в Китае.

Как сообщает официальный сайт организации, в список из 12 баскетболистов вошли четыре представителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» — Кемба Уокер, Маркус Смарт, Джейлен Браун и Джейсон Тэйтум, — и два игрока «Милуоки Бакс» в лице Криса Миддлтона и Брука Лопеса. Кроме того, в окончательную заявку американцев на КМ попали Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).

Опыт выступления на крупных международных турнирах имеют лишь двое из перечисленных выше спортсменов — центровой Пламли участвовал в минувшем чемпионате мира по баскетболу, который проходил в 2014 году в Испании, а форвард Барнс помог сборной США завоевать комплект золотых медалей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Исполнять обязанности главного тренера сборной США по баскетболу на Кубке мира будет пятикратный чемпион НБА с «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович. В его штаб войдут Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз»), Ллойд Пирс («Атланта Хоукс») и Джей Райт (Университет Вилановы).

Ранее сообщалось, что сербский плеймейкер Милош Теодосич пропустит Кубок мира из-за травмы.