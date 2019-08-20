«Готовы всячески вас поддерживать»: как в баскетбольном мире отреагировали на болезнь экс-тренера сборной России Блатта

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал, что болен рассеянным склерозом. Специалист, с которым национальная команда выиграла чемпионат Европы и бронзу Олимпийских игр, испытывает слабость в ногах, быстро утомляется и теряет равновесие. Тем не менее, он продолжает возглавлять греческий «Олимпиакос» и намерен бороться с болезнью. В этом его поддержали коллеги и клубы баскетбольной Европы.

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, сейчас возглавляющий греческий «Олимпиакос», рассказал о своих серьёзных проблемах со здоровьем. 60-летний американский специалист израильского происхождения написал открытое письмо, в котором сообщил, что ему поставлен диагноз «рассеянный склероз».

«Порой жизнь подкидывает тебе то, чему нет объяснения, предпосылок или причин. Признав, что переживаешь именно такое, становишься перед выбором, который служит проверкой твоему истинному характеру. Несколько месяцев назад у меня диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз. У этого недуга множество форм, и у разных людей он проявляется по-разному. Это аутоиммунное заболевание может воздействовать и действительно во многом воздействует на качество жизни и способность справляться даже с самыми базовыми, изначально привычными функциями», — написал Блатт в своём письме к болельщикам.

Рассеянный склероз — это хроническое заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

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С потерей памяти рассеянный склероз не имеет ничего общего, однако у него имеются множество крайне неприятных симптомов, которые могут серьёзно повлиять на привычный образ жизни. Так, могут возникать различные нарушения зрения, онемение в конечностях и потеря координации, головокружение, утомляемость, расстройство психики. Всех этих признаков может и вовсе не быть — нередки случаи, когда больные рассеянным склерозом продолжают вести активную жизнь. Тем не менее, Блатт признался, что уже испытывает слабость в ногах, быстро утомляется и теряет равновесие.

Во время лечения борьба идёт с распространением новых «бляшек» на месте нервных клеток и негативными симптомами, которые могут проявляться как постоянно, так и в виде обострений.

Блатт пока ограничивается курсами упражнений на укрепление физического состояния организма. Специалист рассказал, что стал заниматься плаванием и старается улучшить ситуацию с податливостью мышц. По его словам, сейчас он пытается справиться с непроизвольными движениями мышц и спазмами с помощью более активного образа жизни.

О завершении тренерской карьеры Блатта речь пока не идёт. Он остаётся наставником «Олимпиакоса», который возглавляет больше года. В своём письме специалист не оставил намёка на то, что прекратит свою работу.

«Я тренер, моя работа — быть лидером и наставником для многих. Снижение подвижности и активности никак не влияет на мою способность к такой работе. Мне повезло. Со мной работают отличные врачи, тренеры, физиотерапевты и руководители, которые принимают мои ограничения и помогают мне справляться. На что же мне жаловаться? Совершенно не на что. Я и не стану, это пустая трата сил. Пока своим игрокам и подчинённым я даю установку быть наилучшей версией себя, я должен просить и даже требовать того же и от себя самого», — добавил тренер.

Блатт не теряет присутствия духа и уверен, что сможет справиться с самыми страшными проявлениями своей болезни. В этом ему помогает поддержка окружающих.

«Мне повезло, что на помощь пришло так много добрых и любящих людей, готовых поддержать, подсобить и, по крайней мере, понимающих, что я, несмотря на то, что стал выглядеть и функционировать иначе, остался прежним человеком. Они не дают мне об этом забывать даже в моменты грусти и смятения. Жалостью к себе делаешь только хуже, попадая в положение из которого потом ещё сложнее выбраться», — добавил Блатт в письме.

После того, как на сайте «Олимпиакоса» было опубликовано письмо, со словами поддержки в адрес своего коллеги выступил Совет главных тренеров Евролиги.

«Для многих вы ориентир и источник вдохновения. Своими недавними высказываниями вы вновь утвердились в этом качестве, бесстрашно рассказав публике о своей личной беде. Жизненные трудности преодолеваются стойкостью и оптимизмом, с которыми вы неизменно ведёте за собой. Вы доказали это в прошлом сезоне, вы всем служите примером. В открытом письме вы написали, что тренеры — это лидеры и мотиваторы, которые перед лицом трудностей чувствуют себя прекрасно. Для нас честь иметь такого коллегу как вы. Готовы всячески вас поддерживать на предстоящем пути», — сказано в заявлении.

Многие клубы Европы отреагировали на эту новость, оставив ободряющие сообщения к публикации «Олимпиакоса» в Twitter. В их числе оказались московский ЦСКА, турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда», немецкая «Бавария», испанская «Баскония», израильский «Маккаби», а также Международная федерация баскетбола и Евролига.

Be strong 💪🙏🏻 — CSKA Moscow (@cskabasket) August 19, 2019

Сам Блатт спустя некоторое время рассказал, что получил массу сообщений из России, с чьей сборной у него связан один из важнейших периодов в карьере.

«Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Всё хорошо, я буду сильным, как русский», — сказал тренер РИА Новости.

Блатт впервые оказался в России в 2004 году, возглавив санкт-петербургское «Динамо». Свою команду он сразу же привёл к победе в Кубке вызова ФИБА, а затем выиграл с ней бронзовые медали национального чемпионата.

В 2006-м Блатт стал главным тренером сборной России, работая при этом в различных российских клубах. При нём национальная команда добилась своих самых значимых успехов в XXI веке — выиграла Евробаскет-2007, заняла третье место на этом же турнире спустя четыре года, а на Олимпийских играх в Лондоне завоевала бронзовые медали.

Покинув сборную после шести лет работы, Блатт сосредоточился на руководстве израильским «Маккаби», и после победы в Евролиге оказался в команде НБА «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом в качестве главной звезды. Блатт в первый же сезон привёл команду в финал плей-офф, но был уволен в разгар следующего чемпионата, когда «Кливленд» занимал первое место в Восточной конференции. Позднее «Кавальерс» стали победителями ассоциации, и Блатту достался чемпионский перстень. После отставки специалист перешёл в турецкую «Дарюшшафаку», с которой выиграл Кубок Европы, а затем оказался в «Олимпиакосе».