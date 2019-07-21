Новый фаворит из Калифорнии и смелый ход «Хьюстона»: как решение Леонарда и обмен Уэстбрука изменили расклад сил в НБА

Переход звёздного форварда Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс» и обмен между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс» с участием защитника Расселла Уэстбрука уже можно назвать одними из главных трансферных событий лета 2019 года в НБА. Смена прописки форварда и плеймейкера серьёзно повлияла на расклад сил в борьбе за Кубок Ларри О'Брайена. Чего ожидать болельщикам от предстоящего сезона в сильнейшей баскетбольной лиге планеты — в материале RT.

Леонард выбрал «Клипперс» ― и привёл с собой Джорджа

Действующему чемпиону НБА в составе «Торонто Рэпторс» и обладателю приза самому ценному игроку финальной серии Каваю Леонарду понадобилось куда больше времени, чтобы определиться с местом продолжения карьеры, нежели другим статусным свободным агентам лета.

Если, например, информация, что форвард Кевин Дюрант и плеймейкер Кайри Ирвинг будут играть вместе в «Бруклин Нетс», а «Голден Стэйт Уорриорз» оформит новый максимальный контракт с атакующим защитником Клэем Томпсоном, просочилась в СМИ спустя считаные часы после открытия рынка, то звёздный форвард, принёсший коллективу из Канады первый трофей Ларри О'Брайена в его истории, размышлял о собственном будущем без малого неделю. И, имея на руках предложения от трёх клубов, сделал выбор в пользу «Лос-Анджелес Клипперс», чем, помимо всего прочего, лишил любителей баскетбола возможности стать свидетелями рождения очередного «большого трио» в «Лос-Анджелес Лейкерс», уже располагавшего к тому моменту форвардами Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Решение Леонарда перейти в калифорнийский клуб никого особо не удивило: один из лучших баскетболистов современности появился на свет и вырос в Лос-Анджелесе и, впервые в профессиональной карьере получив возможность самостоятельно выбирать место работы, предпочёл команду из родного штата. Именно этого, к слову, и боялись в «Торонто», выменивая права на форварда у «Сан-Антонио Спёрс» в 2018 году, но в итоге вряд ли пожалели о сделке, без которой завоевание исторического чемпионского титула было бы невозможным.

Одним из условий договорённости между Каваем и «Клипперс» было приглашение в состав команды ещё одной звезды первой величины, которая могла бы одновременно и сделать калифорнийский коллектив более конкурентоспособным, и снизить нагрузку на 28-летнего форварда в регулярном чемпионате НБА, состоящем из 82 поединков. К тому времени, когда Леонард наконец определился с местом продолжения карьеры, на рынке свободных агентов баскетболистов требуемого уровня уже не оставалось, поэтому менеджмент коллектива из Лос-Анджелеса выменял у «Оклахома-Сити Тандер» свингмэна Пола Джорджа, который с показателем 28,0 очка в среднем за игру вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона-2018/19.

Вторая звезда обошлась «Клипперс», мягко говоря, недёшево. В качестве компенсации за Джорджа калифорнийцы отправили в Оклахому пять пиков первого раунда следующих драфтов НБА (благо их у клуба было в достатке после очень выгодного февральского обмена форварда Тобиаса Харриса в «Филадельфия Сиксерс»), опытного итальянского бомбардира Данило Галлинари и подающего надежды разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера. Но окончательная цена организацию, судя по всему, беспокоила куда меньше, нежели перспектива вновь уйти в тень «Лейкерс», одного из самых известных, популярных и титулованных баскетбольных клубов всех времён и народов.

Заполучив Леонарда и Джорджа, «Клипперс» моментально стал главным фаворитом следующего чемпионата НБА. Его шансы на завоевание титула букмекеры оценивают выше оставшихся 29 команд лиги, в том числе «Лейкерс» и набирающего максимальные обороты «Милуоки Бакс».

Другое дело, что времени на подтверждение данного статуса у калифорнийцев будет не так уж и много: вместо максимального четырёхлетнего контракта Кавай подписал соглашение по схеме «2 + 1» на общую сумму $103 млн, которое позволит ему вновь выйти на рынок свободных агентов в 2021 году, причём одновременно с Полом.

Поэтому подопечные Дока Риверса просто обязаны побеждать здесь и сейчас, пока новоявленные лидеры команды не разменяли четвёртый десяток, а важные ролевые исполнители вроде защитников Патрика Беверли или Лу Уильямса остаются едва ли не сильнейшими баскетболистами планеты в своих амплуа ― разыгрывающего сугубо оборонительного плана и бомбардира со скамейки запасных соответственно.

«Хьюстон» обменял Пола на Уэстбрука в надежде приблизиться к титулу

Высочайшая степень активности на рынке обменов ― фирменный почерк генерального менеджера «Рокетс» Дэрила Моури, традиционно пытающегося вклиниться в борьбу за любого более или менее именитого баскетболиста, желающего сменить прописку. Летом функционер из Техаса добился очередного успеха на этом непростом поприще, воспользовавшись затруднительной ситуацией, в которую после ухода Джорджа попал «Оклахома-Сити».

Потеряв топ-исполнителя, «Тандер» окончательно лишился шансов претендовать на Кубок Ларри О'Брайена (хотя в последние годы организацию если и включали в список претендентов, то разве что по привычке), а потому был вынужден избавляться от долгосрочных обязательств перед плеймейкером Расселлом Уэстбруком. Соглашение на четыре сезона, за которые он должен заработать более $170 млн, тяжёлым грузом лежало на платёжной ведомости организации, которой, судя по всему, предстоит длительный процесс перестройки.

Моури, как это часто случалось, подсуетился оперативнее других генеральных менеджеров, выменяв 30-летнего Уэстбрука на 34-летнего Криса Пола и два права выбора в первом раунде драфта НБА. Данный трансферный ход, безусловно, стоит считать рискованным: на площадке новобранец «Хьюстона» полагается прежде всего на свои природные данные (в частности, скорость и атлетизм), а потому со временем наверняка будет сдавать.

Расселл — первый в истории игрок, завершивший три регулярных чемпионата подряд с трипл-даблом в средних статистических показателях, но это не компенсирует наличия у него больших проблем с броском. Причём как со статистической эффективностью атак (он, например, реализовал всего 29,0% трёхочковых и 65,6% штрафных в прошлом сезоне), так и с выбором моментов для попыток. Защитник, отыгравший за «Тандер» в общей сложности 11 сезонов, нередко злоупотребляет индивидуальными действиями и перетягивает одеяло на себя в ситуациях, в которых стоит сыграть на команду.

Впрочем, есть сразу несколько аргументов в пользу того, что ставка «Рокетс» на столь специфического игрока оправдает себя, а если и не приведёт коллектив к первой с середины 1990-х победе в плей-офф НБА, то хотя бы позволит всерьёз претендовать на выход в решающую серию сезона от даже более конкурентной, чем обычно, Западной конференции.

Во-первых, Уэстбрук имеет богатый опыт успешных взаимодействий с главной звездой «Хьюстона» Джеймсом Харденом (самый результативный баскетболист минувшего регулярного чемпионата тоже начинал профессиональную карьеру в «Оклахома-Сити»). Во-вторых, в Техасе есть всё необходимое, чтобы создать Расселлу близкие к идеальным условия — окружить его большим количеством снайперов и по максимуму развязать руки защитнику, тяготеющему к проходу под кольцо.

В любом случае сделка с участием Уэстбрука ― это достойный ответ «Рокетс» на усиление прямых конкурентов (в первую очередь «Лейкерс» и «Клипперс») и заявка на высокие места в турнирной таблице конференции, где за путёвки в плей-офф будут реально бороться чуть ли не все 15 команд. В Техасе обязательно должны были реагировать на происходящее, чтобы предоставить Хардену возможность сразиться за титул на пике возможностей защитника, набиравшего в среднем более 36 очков за поединок прошедшей «регулярки», а найти более подходящие варианты усиления состава с переполненной платёжной ведомостью было чудовищно сложно.

Что до Пола, то он, скорее всего, проведёт ближайший год в составе «Тандера». В перспективе в «Оклахома-Сити», разумеется, планируют куда-нибудь обменять защитника и его громоздкий контракт, который будет действовать ещё три года, но прямо сейчас возможности руководства клуба предельно ограничены.

Ни у одной другой организации нет места под потолком зарплат, чтобы взвалить на себя обязательства перед Крисом, который должен заработать более $38 млн только за следующий сезон (это, между прочим, третий по размеру оклад во всей НБА), а около 40% игроков ассоциации не могут быть включены в любого рода сделки до 15 декабря, поскольку подписали новые соглашения летом 2019-го и на данный момент недоступны для обмена.

Сотрудничество выдающегося плеймейкера с «Тандером», пусть и краткосрочное, ― тоже, кстати, по-своему интересная и очень красивая история. В середине прошлого десятилетия совсем ещё молодой Пол отыграл два сезона в Оклахома-Сити в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» (на тот момент «Хорнетс»), когда клуб был вынужден временно покинуть Луизиану из-за печально известного урагана «Катрина». Это привело к возникновению в Оклахоме своего рода баскетбольного бума и появлению в штате своего профессионального клуба, и Крис этому в определённой мере поспособствовал.

Появление третьей суперкоманды в Калифорнии и переход новой звезды в «Хьюстон» делают предстоящий чемпионат НБА ещё более конкурентным, а его исход ― непредсказуемым настолько, насколько это вообще возможно в профессиональном спорте. И это очень приятный контраст с пятилеткой доминирования «Голден Стэйт» как минимум для болельщиков, которых и в грядущем регулярном чемпионате, и тем более в плей-офф наверняка ждёт не один сюрприз.