СМИ сообщили детали контракта между клубом НБА «Клипперс» и звёздным форвардом Леонардом

Контракт между звёздным форвардом Каваем Леонардом и клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» будет рассчитан на три сезона, за которые 28-летний спортсмен сможет заработать в общей сложности $103,1 млн.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что соглашение между Леонардом и «Клипперс» содержит опцию его досрочного расторжения по инициативе игрока, воспользовавшись которой форвард сможет выйти на рынок свободных агентов летом 2021 года.

В минувшем сезоне Кавай помог канадскому клубу «Торонто Рэпторс» впервые в своей истории стать чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф, в которой подопечные Ника Нёрса одержали победу над «Голден Стейт Уорриорз» со счётом 4:2. В 24 поединках на вылет форвард набирал в среднем 30,5 очка, а также совершал 9,1 подбора, 3,9 передачи и 1,7 перехвата за 39,1 минуты игрового времени.

За свою профессиональную карьеру, которую Леонард начинал в «Сан-Антонио Спёрс», он трижды приглашался для участия в Матче звёзд НБА, дважды включался в первую символическую сборную сезона, а в 2015 и 2016 годах удостаивался приза лучшему баскетболисту лиги оборонительного плана.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» достигли договорённости о подписании контракта с Леонардом.