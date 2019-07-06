«Как будто кто-то толкнул»: в США матчи Летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения

Из-за землетрясения в южной Калифорнии два матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе были прерваны, а ещё один отменён. Во время встречи спортсмены и зрители почувствовали сильный подземный толчок, после чего организаторы приняли решение о прекращении соревнований. Также из-за катаклизма была остановлена игра женской НБА, при этом матч Главной лиги бейсбола (MLB) был продолжен.

На юге американского штата Калифорния 5 июля вечером (6 июля по московскому времени) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Как стало известно, очаг находился в городе Риджкрест, который расположен примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Около 3000 человек там остались без света. Последствия природного катаклизма ощущались также в Лас-Вегасе и ряде других населённых пунктов на Тихоокеанском побережье США.

Отразилось это и на спортивной жизни страны. Так, сразу два матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были экстренно прерваны, а ещё одна игра была отменена ввиду угрозы безопасности.

Две из отменённых встреч проходили в Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе. Первыми на паркет вышли «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс», матч между которыми привлёк огромное внимание зрительской аудитории. Причиной аншлага стал дебют в лиге первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона. Он уже успел стать одним из самых обсуждаемых баскетболистов современности, а по таланту сопоставляется с самим Леброном Джеймсом. Кроме того, интерес к противостоянию подогревало присутствие в составе противников его хорошего друга и экс-партнёра по студенческой команде «Дьюк Блю Девилз» Ар Джея Баррета. Лёгкий форвард также считается крайне перспективным атлетом, ввиду чего ушёл с ярмарки под третьим номером.

В итоге болельщикам удалось насладиться выступлением будущих звёзд лиги на протяжении трёх с небольшим четвертей. Уильямсон к этому моменту успел провести на площадке чуть более девяти минут и записать в свой актив несколько красивых данков, а также собрать коллекцию из 11 очков, трёх подборов и одного перехвата. Оставалось чуть менее восьми минут до финального свистка, и «Пеликанс» вели со счётом 80:74, когда произошёл сильный подземный толчок.

«В этот момент я вёл мяч. Было впечатление, как будто кто-то толкает меня в бедро, как будто я немного завалился в сторону. Я подумал: «О боже! Что происходит?» И только потом увидел, что всё вокруг трясётся», — цитирует пресс-служба НБА защитника «Нью-Орлеана» Фрэнка Джексона.

От подземных толчков на арене затряслись металлические конструкции, а расположенный под потолком медиакуб стал раскачиваться из стороны в сторону. Организаторы приняли решение увести игроков в раздевалки, а встреча была официально прервана.

Кроме того, была отменена игра между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз», запланированная сразу по окончании матча между «Пеликанс» и «Никс».

«Безопасность стоит на первом, втором и третьем местах», — объяснил своё решение исполнительный директор Летней лиги НБА Уоррен Легари.

Была также прервана встреча между «Орландо» и «Сан-Антонио», которая проходила на арене Cox Pavilion, тоже расположенной в Лас-Вегасе. Толчок произошёл в тот момент, когда команды ушли на небольшой перерыв между третьей и четвёртой четвертями. К этому моменту «Мэджик» серьёзно превосходили соперника в счёте (75:59), и в итоге было принято решение присудить им победу.

Подземные толчки начались в Калифорнии ещё вечером 4 июля (по московскому времени): в том же городе Риджкрест было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.

«Не помню, чтобы подобное происходило два дня подряд», — заявил главный тренер «Никс» Дэвид Физдейл.

Тем не менее сейсмическая активность продолжилась и 6 июля.

От стихии пострадали и представители других спортивных организаций США. Так, она чуть было не стала причиной отмены матча Главной бейсбольной лиги (MLB) между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес». Как стало известно, подземный толчок произошёл во время четвёртого иннинга, однако ни один из находившихся на площадке игроков его не почувствовал, поэтому встреча не была прервана.

Одним из тех, кто ощутил вибрацию, стал игрок «Доджерс» Кенли Дженсен, который в этот момент был в раздевалке. Он предположил, что причиной подобного могло стать недомогание, и пошёл в тренерскую, чтобы удостовериться, было ли это на самом деле землетрясение.

«В такие моменты не до веселья, ведь на трибунах находится 56 000 болельщиков. Все билеты проданы, идти некуда, а стадион трясётся. Становится ещё страшнее, когда знаешь об этом», — цитирует Дженсена ESPN.

А вот матч женской НБА между «Лас-Вегас Эйсис» и «Вашингтон Мистикс» всё же был прерван. Это произошло в большом перерыве при счёте 51:36 в пользу гостей. На данный момент не решено, каким образом будет признан исход встречи.

«Вследствие непредвиденного землетрясения и ради безопасности игроков, тренеров и болельщиков ассоциация рекомендовала отложить завершение матча», — говорится в официальном заявлении «Эйсис».

Также под угрозой отмены оказалась церемония введения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которая проходила в Palms Resort Casino в Лас-Вегасе. В момент землетрясения легендарный боец и экс-чемпион в полутяжёлом весе Рашад Эванс произносил свою торжественную речь, но был вынужден прерваться. Некоторые посетители спешно потянулись к выходу, но в итоге мероприятие было продолжено.