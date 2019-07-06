Матчи Летней лиги НБА перенесены из-за землетрясения

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Во время матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в Лас-Вегасе произошло землетрясение.
Матчи Летней лиги НБА перенесены из-за землетрясения
  • AFP
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает официальный сайт НБА, матч Летней лиги между «Нью-Йорком» и «Нью-Орлеаном» был прерван и отложен из-за землетрясения магнитудой 7,1. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в Южной Калифорнии, однако подземные толчки ощущались и в Лас-Вегасе.

Из-за землетрясения запланированные на сегодня, 6 июля, матчи Летней лиги НБА были отложены.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» подпишет самого ценного игрока финала НБА.

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