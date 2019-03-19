Блатт верит, что сборная России по баскетболу сможет пробиться в плей-офф КМ-2019

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Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, в настоящее время возглавляющий греческий «Олимпиакос», поделился ожиданиями от выступления российской команды на предстоящем Кубке мира по баскетболу 2019 года.
Блатт верит, что сборная России по баскетболу сможет пробиться в плей-офф КМ-2019
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Из группы выходят две сборные, и сборной России по силам решить эту задачу на первом этапе. Но команда способна выйти и в плей-офф. Я очень верю в сборную России и буду за неё переживать», — приводит слова Блатта ТАСС.

59-летний специалист руководил сборной России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовыми призёром Игр-2012.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Соперниками сборной России станут команды Аргентины, Нигерии и Кореи. Матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее Андрей Кириленко выразил уверенность, что сборной России по силам преодолеть групповой этап КМ-2019 по баскетболу.

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