Назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Китае.

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Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола, в итоговый состав вошли следующие 12 баскетболистов: — защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»); — форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит») Сергей Карасёв («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА); — центровые: Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»). Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Ранее Базаревич заявил, что сборная Испании не показала истинной силы.