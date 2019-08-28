Назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае

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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Китае.
Назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае
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Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола, в итоговый состав вошли следующие 12 баскетболистов:

— защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);

— форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит») Сергей Карасёв («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА);

— центровые: Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее Базаревич заявил, что сборная Испании не показала истинной силы.

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