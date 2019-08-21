Карасёв рассказал о главном оружии сборной России на ЧМ по баскетболу

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Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасёв поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Карасёв рассказал о главном оружии сборной России на ЧМ по баскетболу
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Последние игры показали, что дальние броски — одно из наших главных оружий. Быстрый отрыв, агрессивная защита, дальние броски и постоянное давление на соперников», — приводит слова Карасёва «Чемпионат».

Он также рассказал, от чего, по его мнению, будет зависеть выступление сборной России на предстоящем чемпионате мира.

«Мы сами для себя — главный соперник. Всё будет зависеть от нас. С каким настроем мы выйдем, как будут гореть глаза. В нашей ситуации вообще бессмысленно говорить о силе соперника, просто надо выходить и показывать, на что мы способны», — добавил баскетболист.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее РФБ подтвердила, что Джоэл Боломбой пропустит ЧМ по баскетболу.

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