Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ
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- РИА Новости
Встреча завершилась победой подопечных Сергея Базаревича со счётом 74:55, причём соперник лишь в одной из четвертей (в стартовой) смог набрать больше 15 очков.
Самым результативным в составе россиян стал защитник Виталий Фридзон, набравший 14 очков.
Ранее главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грегг Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от команды Австралии.