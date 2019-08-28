Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ

Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему в Китае чемпионату мира провела товарищеский матч с национальной командой Испании.

Встреча завершилась победой подопечных Сергея Базаревича со счётом 74:55, причём соперник лишь в одной из четвертей (в стартовой) смог набрать больше 15 очков.

Самым результативным в составе россиян стал защитник Виталий Фридзон, набравший 14 очков.

Ранее главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грегг Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от команды Австралии.