Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ

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Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему в Китае чемпионату мира провела товарищеский матч с национальной командой Испании.
Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча завершилась победой подопечных Сергея Базаревича со счётом 74:55, причём соперник лишь в одной из четвертей (в стартовой) смог набрать больше 15 очков.

Самым результативным в составе россиян стал защитник Виталий Фридзон, набравший 14 очков.

Ранее главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грегг Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от команды Австралии.

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