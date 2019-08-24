Тренер сборной США по баскетболу прокомментировал первое поражение команды за 13 лет

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Главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грегг Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с австралийцами.
Тренер сборной США по баскетболу прокомментировал первое поражение команды за 13 лет
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«Это поражение означает, что нам необходимо играть лучше. Это показывает, кто мы есть. Никто не может побеждать вечно. В нашей команде собраны ребята, которые усердно работали, поэтому нам по плечу справиться со всеми трудностями. Этот матч позволит нам стать лучше. Остаётся лишь двигаться дальше», — цитирует Грега Поповича Eurohoops.

Сборная США уступила команде Австралии в товарищеском матче со счётом 98:94. В последний раз американцы проигрывали в полуфинале чемпионата мира 2006 года. Тогда сборная США уступила команде Греции.

Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет.

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