Баскетболист Воронцевич раскритиковал судей после стартового матча на ЧМ-2019

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Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич остался недоволен малым допуском контакта в стартовом поединке своей команды с Нигерией (82:77)
Баскетболист Воронцевич раскритиковал судей после стартового матча на ЧМ-2019
  • РИА Новости

«Если честно, судьи мёртвые. Они свистели что-то совершенно непонятное. Простите меня, господа судьи, но я к таким арбитрам не особо хорошо отношусь, которые свистят полную ерунду. Они, наверное, не знают, как играют в Европе, когда контакт допускается. Мы не неженки, у нас же не волейбол, где люди через сетку стоят. Нужно понимать, что у нас контактный вид спорта», — цитирует Воронцевича РИА Новости.

Также форвард сборной России выразил надежду, что арбитры перестроятся по ходу чемпионата мира.

Ранее Базаревич выразил радость от того, что российские баскетболисты проявили характер.

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