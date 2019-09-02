Сборная Испании победила баскетболистов из Пуэрто-Рико на ЧМ-2019

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Сборная Испании по баскетболу одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира 2019 года, который проходит в Китае.
Сборная Испании победила баскетболистов из Пуэрто-Рико на ЧМ-2019
  • © fiba.basketball

Встреча команд группы С завершилась со счётом 73:63 в пользу сборной Испании.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Марк Газоль. Испанец набрал 17 очков и сделал семь подборов. 17 баллов и восемь подборов у Рики Рубио.

Сборная Испании одержала две победы в двух стартовых матчах турнира и возглавляет группу С. Пуэрториканцы делят вторую/третью строчку с командой Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2019 по баскетболу.

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