Сборная Испании победила баскетболистов из Пуэрто-Рико на ЧМ-2019

Сборная Испании по баскетболу одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира 2019 года, который проходит в Китае.

Встреча команд группы С завершилась со счётом 73:63 в пользу сборной Испании.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Марк Газоль. Испанец набрал 17 очков и сделал семь подборов. 17 баллов и восемь подборов у Рики Рубио.

Сборная Испании одержала две победы в двух стартовых матчах турнира и возглавляет группу С. Пуэрториканцы делят вторую/третью строчку с командой Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2019 по баскетболу.