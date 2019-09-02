Сборная России обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2019 по баскетболу

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Баскетболисты сборной России добыли вторую победу на групповом этапе чемпионата мира в Китае, взяв верх над командой Южной Кореи.
Сборная России обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2019 по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча в рамках группы В чемпионата мира — 2019 между сборными Южной Кореи и России завершилась со счётом 73:87.

Самыми результативными игроками в составе команды Сергея Базаревича стали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, набравшие по 13 очков.

Сборная России наравне с командой Аргентины одержала две победы в двух стартовых турах. Лидеры квартета В встретятся 4 сентября в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Скола вышел на второе место по результативности в истории КМ по баскетболу.

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