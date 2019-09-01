Сборная Сербии стала победителем Кубка Европы по баскетболу 3 × 3

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Мужская сборная Сербии одержала победу над национальной командой Франции в финале Кубка Европы по баскетболу в формате 3 × 3 в венгерском Дебрецене.
Сборная Сербии стала победителем Кубка Европы по баскетболу 3 × 3
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 21:18.

Бронзовым призёром стала сборная Литвы, победившая в матче за третье место команду Испании с идентичным счётом.

В соревнованиях женских команд лучшей стала сборная Франции, со счётом 14:12. Бронзу завоевала команда Латвии, победившая представительниц Нидерландов — 17:13. 

Женская сборная России завершила борьбу на стадии 1/4 финала, проиграв будущим чемпионкам, а мужская команда и вовсе не сумела выйти из группы.

Ранее сообщалось, что Франция победила Германию на КМ по баскетболу.

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