Сборная Сербии стала победителем Кубка Европы по баскетболу 3 × 3
- © fiba.basketball
Встреча завершилась со счётом 21:18.
Бронзовым призёром стала сборная Литвы, победившая в матче за третье место команду Испании с идентичным счётом.
В соревнованиях женских команд лучшей стала сборная Франции, со счётом 14:12. Бронзу завоевала команда Латвии, победившая представительниц Нидерландов — 17:13.
Женская сборная России завершила борьбу на стадии 1/4 финала, проиграв будущим чемпионкам, а мужская команда и вовсе не сумела выйти из группы.
Ранее сообщалось, что Франция победила Германию на КМ по баскетболу.