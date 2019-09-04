Кириленко раскритиковал арбитров матча Россия — Аргентина на ЧМ-2019 по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко остался недоволен работой арбитров матча группового этапа чемпионата мира по баскетболу Россия — Аргентина (61:69).

«Аргентина победила по делу, но у меня очень большие претензии к судейству. На чемпионате мира не может быть арбитража подобного уровня в определённых моментах. Ещё раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может арбитр становиться героем матча и участвовать во всех эпизодах. Такое недопустимо», — цитирует Кириленко «Спорт-Экспресс».

Также глава РФБ заявил, что сборная России большую часть матча играет, как участник чемпионата мира, а пять-шесть минут — как детская команда.

Ранее сборная России уступила аргентинцам на групповом этапе ЧМ-2019 по баскетболу.