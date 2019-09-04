Кириленко раскритиковал арбитров матча Россия — Аргентина на ЧМ-2019 по баскетболу
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«Аргентина победила по делу, но у меня очень большие претензии к судейству. На чемпионате мира не может быть арбитража подобного уровня в определённых моментах. Ещё раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может арбитр становиться героем матча и участвовать во всех эпизодах. Такое недопустимо», — цитирует Кириленко «Спорт-Экспресс».
Также глава РФБ заявил, что сборная России большую часть матча играет, как участник чемпионата мира, а пять-шесть минут — как детская команда.
Ранее сборная России уступила аргентинцам на групповом этапе ЧМ-2019 по баскетболу.