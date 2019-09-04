Сборная России уступила аргентинцам на групповом этапе ЧМ-2019 по баскетболу

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В матче за первое место в группе В на чемпионате мира по баскетболу сборная России потерпела поражение в матче с командой Аргентины.
Сборная России уступила аргентинцам на групповом этапе ЧМ-2019 по баскетболу
  • © fiba.basketball

Итоговый счёт встречи — 69:61 в пользу сборной Аргентины.

Самым результативным игроком матча стал Факундо Кампаццо — 21 очко, шесть подборов и семь передач. У россиян выделялся Андрей Зубков. На его счету 18 очков и семь подборов.

Сборная Аргентины стала лидером группы В, одержав победы во всех трёх матчах. Команда России заняла второе место.

Ранее глава РФБ назвал сборную Аргентины фаворитом матча КМ с Россией.

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