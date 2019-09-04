Сборная России уступила аргентинцам на групповом этапе ЧМ-2019 по баскетболу
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Итоговый счёт встречи — 69:61 в пользу сборной Аргентины.
Самым результативным игроком матча стал Факундо Кампаццо — 21 очко, шесть подборов и семь передач. У россиян выделялся Андрей Зубков. На его счету 18 очков и семь подборов.
Сборная Аргентины стала лидером группы В, одержав победы во всех трёх матчах. Команда России заняла второе место.
Ранее глава РФБ назвал сборную Аргентины фаворитом матча КМ с Россией.