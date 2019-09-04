Глава РФБ назвал сборную Аргентины фаворитом матча КМ с Россией

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
Глава РФБ назвал сборную Аргентины фаворитом матча КМ с Россией
  • РИА Новости

«Я думаю, что Аргентина в этой игре фаворит, но фаворит ненамного. Думаю, что если брать процентное соотношение, то это 55 на 45 или 60 на 40. Если мы будем сконцентрированы, мы можем эту игру взять», — приводит слова Кириленко «Чемпионат».

Благодаря двум победам в двух стартовых поединках сборная России досрочно вышла из своей группы. Матч с Аргентиной состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Нигерия разгромила Южную Корею на КМ по баскетболу.

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