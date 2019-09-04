Нигерия разгромила Южную Корею на КМ по баскетболу

Сборная Нигерии одержала разгромную победу над национальной командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 108:66 в пользу команды с африканского континента.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майкл Эрик, набравший 17 очков. Ещё 16 очков в свой актив записал Ике Диогу. 15 очков команде принёс Чимези Мету.

За сборную Южной Кореи 18 очков набрал Гуна Ра.

В параллельном матче сборная Пуэрто-Рико обыграла национальную команду Туниса со счётом 84:81.

Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме победила команду Турции на ЧМ по баскетболу.