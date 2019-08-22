«Важно, что это озвучено официально»: глава МПК Парсонс подтвердил участие сборной России в Паралимпиаде 2020 года

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что сборная России примет участие в Играх 2020 года. Он отметил, что остался доволен работой Паралимпийского комитета страны. При этом Парсонс подчеркнул, что отдельные случаи применения допинга не повлияют на статус всей российской сборной. Глава ПКР Владимир Лукин сообщил, что подготовка спортсменов на последнем этапе будет проходить на Дальнем Востоке или в Японии, где пройдёт летняя Паралимпиада.

«Российская команда такая же чистая, как и любая другая»

Сборная России впервые с 2012 года примет участие в Паралимпийских играх под собственным флагом. По словам президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, для этого нет никаких преград, а чистота российских спортсменов не вызывает у организации сомнений. Он отметил, что доволен работой Российского паралимпийского комитета (ПКР), который проделал колоссальную работу по восстановлению своей репутации после допингового скандала, разгоревшегося в 2016 году.

«Россия будет выступать в 2020 году. Участие команды имеет большое значение не только для самой страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, она находилась в особом статусе, но напряжённая совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации. Сейчас ПКР реализует передовую, эффективную антидопинговую политику. Хорошо, что это произошло. В Токио мы ждём очень сильную команду, у которой сейчас есть новое поколение сильных спортсменов, и мы с интересом будем следить за их выступлением», — заявил Парсонс в интервью ТАСС.

Он добавил, что на протяжении трёх лет к российским спортсменам будет приковано особое внимание со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако это необходимо для того, чтобы по истечению отведённого срока условный статус страны был заменён на полноценный.

В свою очередь, президент ПКР Владимир Лукин положительно отреагировал на заявление Парсонса. По его мнению, оно ещё раз подтверждает, что мнение международного сообщества по поводу России изменилось в лучшую сторону.

«Если МПК доволен нашей работой, значит, всё делаем эффективно. Потому что раньше нас только критиковали, а теперь хвалят. Конечно, мы продолжаем упорно работать над решением многочисленных вопросов, связанных с участием нашей сборной в Паралимпиаде в Токио, при этом не забывая и о команде, которая поедет в 2022 году в Пекин», — заявил Лукин в разговоре с RT.

Главный тренер паралимпийской сборной по фехтованию Елена Белкина отметила значимость заявления главы МПК.

«Для нас очень важно, что это было озвучено официально. Разумеется, нам это давно известно, но приятно, что об этом узнает вся страна, потому что очень многие за нас искренне переживают. Мы прошли тяжёлый путь по созданию антидопинговых агентств, и сейчас наши спортсмены и тренеры стали самыми просвещёнными в данном вопросе, при том, что изначально ситуация была крайне драматической», — уверена Белкина.

В настоящий момент идёт проверка данных Московской антидопинговой лаборатории. Парсонс сообщил, что, по предварительным данным, несколько россиян, чьи имена не называются, попали под подозрение в употреблении запрещённых препаратов. Однако он подчеркнул, что эти случаи никак не повлияют на взаимоотношения с ПКР.

«Для МПК российская команда является такой же чистой, как любая другая. Конечно, к сожалению, в России, как и в любой другой стране, в будущем могут возникать отдельные случаи, но на данный момент, если мы говорим об антидопинговой работе, ситуация здесь очень хорошая. Наша рабочая группа, занимавшаяся процессом ПКР, считает, что страна входит в число лучших по вопросам антидопинговой политики», — заключил функционер.

По словам Лукина, в настоящий момент ПКР ничего неизвестно о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Однако он заверил, что за репутацию страны и ведомства опасаться не стоит.

«Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно. Раньше нас обвиняли в том, что у нас существует чуть ли не государственная система, но этот вопрос отпал сам собой. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях», — добавил функционер.

ПКР был лишён членства МПК в августе 2016 года после публикации доклада Ричарда Макларена о якобы имевшем место систематическом применении допинга в России. Отечественные спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В декабре 2017 года дисквалификация была продлена в связи с невыполнением ряда критериев, однако россияне получили право выступать в нейтральном статусе на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане. 8 февраля 2019 года было принято решение условно восстановить ПКР в правах.

«В начале сентября едем в Сахалин»

До старта соревнований в Токио остаётся чуть больше года, и российская сборная продолжает активную подготовку к своим первым за восемь лет летним Паралимпийским играм. Предполагается, что в них примут участие около 300 российских спортсменов, которые поборются за медали практически в каждой из 22 дисциплин, а вся делегация будет состоять из около 500 человек.

Делегация ПКР во главе с Лукиным провела встречу с оргкомитетом «Токио-2020», на которой обсудила целый ряд вопросов, в том числе касающихся подготовки национальной команды к соревнованиям и проведения тренировочных сборов в Японии.

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«Нам важна доступность адаптивных спортивных сооружений и места размещения. Необходимо заранее знать о климатических условиях тех мест, где будут проводиться соревнования на открытом воздухе, например, по лёгкой атлетике, игровым видам спорта. Все финансовые условия должны быть переложены на бумагу. Также нужно иметь спарринг-партнёров», — подвёл итоги встречи первый вице-президента ПКР Павел Рожков.

По словам Лукина, подготовка к предстоящим стартам идёт по плану, уже намечен ряд мероприятий, направленных на эффективную работу со спортсменами.

«В начале сентября мы летим на Сахалин, где пройдёт исполком ПКР. Место выбрано с учётом того, что и летняя, и зимняя Паралимпиады состоятся на Дальнем Востоке, и наша команда на последних стадиях будет готовиться именно в этих регионах. Что касается сборов в Японии, то существует вероятность, что они пройдут и там, однако ещё предстоит решить ряд вопросов. Нам сообщили, что некоторые муниципалитеты выделяют средства и ресурсы для приглашения спортсменов из разных стран. В частности, упоминалась Ниигата, у которой традиционно существуют связи с Россией», — рассказал глава организации.

Сборная по фехтованию также готовится к соревнованиям в Токио.

«У нас всё проходит стандартно: сначала кубки мира, которые являются отборочными соревнованиями, потом первенство планеты. Все находятся в хорошей форме и с удовольствием фехтуют», — добавила Белкина.