Ласицкене раскритиковала организацию ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, выразила недовольство питанием и условиями проживания на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.

«В столовой нашего отеля дует, поэтому в столовую я хожу в тренировочном костюме. Мы быстро вбегаем в эту холодину, быстро-быстро накидываем в желудок еду и убегаем», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она также подвергла критике еду в отеле, заявив, что «у еды просто нет вкуса». По её словам, ей не хотелось бы критиковать условия, но она была настроена более оптимистично.

«Вот, позавчера мы искали свой номер в отеле полтора часа! Наш отель — это башня, два лифта: один лифт не едет на один этаж, другой лифт — на другой этаж», — сказала Ласицкене.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике.

Ранее Ласицкене вышла в финал ЧМ.