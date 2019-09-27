Легкоатлетка Ласицкене вышла в финал ЧМ
Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, вышла в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
- РИА Новости
Российская спортсменка выполнила квалификационный норматив, прыгнув на 1,94 метра.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.
Финал состоится 30 сентября.
Ранее Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике.
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