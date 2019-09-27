Легкоатлетка Ласицкене вышла в финал ЧМ

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, вышла в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.

РИА Новости

Российская спортсменка выполнила квалификационный норматив, прыгнув на 1,94 метра. Ласицкене является двукратной чемпионкой мира. Финал состоится 30 сентября. Ранее Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике.