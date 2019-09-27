Легкоатлетка Ласицкене вышла в финал ЧМ

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Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, вышла в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
Легкоатлетка Ласицкене вышла в финал ЧМ
  • РИА Новости

Российская спортсменка выполнила квалификационный норматив, прыгнув на 1,94 метра.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.

Финал состоится 30 сентября.

Ранее Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике.

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