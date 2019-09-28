Победный дубль американских спринтеров и небеговое золото Ямайки: итоги второго дня ЧМ по лёгкой атлетике
- Reuters
Изнуряющий марафон
Из-за жары и высокой влажности организаторы чемпионата мира в Дохе решили провести первый в истории полуночный марафон. Женщины вышли на старт в 23:59 первого дня соревнований, а заканчивались соревнования под утро второго. Надежды на то, что ночью условия станут более комфортными, не оправдались. Температура всё равно превышала 30 градусов, а влажность составляла 73%.
Выдержать такое суровое испытание, на которое обычно соглашаются специально подготовленные марафоны-экстремалы, удалось далеко не всем. Из 68 участниц финишировали только 40. Среди тех, кто не добрался до конца дистанции, оказалась вся эфиопская команда, претендовавшая на медали.
Золото в итоге выиграла главная фаворитка из Кении Рут Чепнгетич, которая ранее в этом году в Дубае установила третье в истории женского марафона время. В Дохе она пробежала за 2:32:43 — этот результат оказался самым низким в истории чемпионатов мира. Спустя 63 секунды до финиша добралась предыдущая чемпионка мира Роуз Челимо, представляющая Бахрейн.
Бронзу выиграла 39-летняя Хелалиа Йоханнес из Намибии. Она стала первой женщиной своей страны, выигравшей медаль чемпионата мира. Последним призёром из Намибии был Фрэнки Фредрикс в 1997 году. Четвёртое место в марафоне заняла великая Эдна Киплагат, которой не хватило 39 секунд, чтобы в 40 лет выиграть свою четвёртую награду чемпионатов мира. Пятой стала чемпионка Европы из Белоруссии Ольга Мазурёнок. Единственная представительница России Сардана Трофимова прибежала к финишу 22-й.
A first midnight marathon at a world championship saw Kenya’s Ruth Chepngetich earn her first major gold, clocking 2:32:43 in testing heat and humidity.— IAAF (@iaaforg) September 28, 2019
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Норвежско-британские разборки
Болельщики из Норвегии и Великобритании едва не объявили друг другу войну. Всё началось с забега на 5000 метров в первый день чемпионата мира, в котором принял участие норвежец Якоб Ингебригтсен. Год назад в возрасте 17 лет он сотворил сенсацию, выиграв чемпионат Европы в беге на 1500 и 5000 метров, и в Доху приехал одним из фаворитов.
Однако вскоре после финиша своего забега Ингебригтсен узнал, что его дисквалифицировали за три шага за пределами дорожки. Это позволило выйти в финал британскому бегуну Эндрю Бутчарту, однако в отместку норвежские любители лёгкой атлетики завалили его в соцсетях гневными сообщениями.
На следующий день стало известно, что протест норвежцев на дисквалификацию Ингебригтсена был удовлетворён — судьи отметили, что бегун испытал физический контакт со стороны соперников, а нарушение правил не дало ему преимущества на дистанции. Однако теперь уже британцы попросили пересмотреть решение, надеясь провести Бутчарта в финал, за что ему снова досталось от норвежских болельщиков. У них был повод вспомнить, как старший брат Ингебригтсена Филип был дисквалифицирован на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро по требованию британской стороны, чтобы их спортсмен Чарли Грайс вышел в полуфинальный забег на 1500 метров.
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I’ve worked harder than ever and it didn’t work out 🤷🏼♂️ 🔥 . . . . It was a bizarre night and never experienced post race emotion like it. This is what happened for me .... I placed 16th in the heats overall. Top 15 go through. I was pretty upset when it was confirmed that I wasn’t going into the final. 5 mins later I heard that on twitter @jakobing had stepped on the infield and was a potential DQ. I said nothing and let the IAAF officials do there job - I continued warm down and recovery. 30 minutes passed, I’m going back to the hotel and I get a message confirming Jakobs disqualification. I am in !!! I had a small q next to my name (meaning qualified). I did all my recovery and went to bed. A few messages came in saying the Norwegians had protested Jakob DQ - I would have done the same. I slept.... when I woke up I was told the protest was successful - so Jakob is in and sadly for me I am out. . . . . I wish Jakob all the best in the final 👍🏼 but to all the Norwegian’s ... I never knew I could receive so many hateful messages in such a short period 🥳😘 love you all . . #TeamNB #BionicButchy
В итоге в интернет-конфликт пришлось вмешаться Федерации лёгкой атлетики Норвегии. Она обратилась к любителям спорта с просьбой прекратить травлю Бутчарта, который в итоге не выступит в финальной гонке.
Чемпионат по пропускам
Чемпионат мира в Дохе столкнулся с ещё одной проблемой вдобавок к погоде и жилищным условиям. Уже несколько сильных спортсменов, претендовавших на медали, отказались выходить на старт. Накануне с мужской стометровки снялся обладатель третьего результата в сезоне нигериец Дивайн Одудуру. На следующий день его примеру последовали титулованная спринтерша Блессинг Окагбаре и ботсванец Найджел Амос, претендовавший на высокий результат в беге на 800 метров.
В случае с Амосом причиной отказа стала травма. Он внезапно потянул ахилл на разминке и не вышел на старт предварительного забега. Одудуру и Окагбаре же проблем со здоровьем не испытывают, но они решили сосредоточиться на двухсотметровке и эстафетах, хотя обычно спринтеры стараются не пропускают стометровки, так как к ним всегда приковано особое внимание со стороны болельщиков.
Победа пропущенных тестов
На мужскую стометровку многим участникам заявляться действительно не было смысла, так как золото и серебро в итоге поделили спортсмены, за которыми тянется шлейф допинговых скандалов. Главными фаворитами считались два американца — предыдущий чемпион мира Джастин Гэтлин, который дважды в своей жизни отбывал дисквалификацию за допинг, и восходящая звезда Крис Коулман, который за период в 13 месяцев пропустил три допинг-теста, но не понёс за это серьёзного наказания.
То, что флагманами самой любимой у болельщиков дисциплины стали такие спортсмены, организаторы не считают проблемой. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу даже заявил, что рад приезду Коулмана в Доху, хотя ещё несколько недель назад в его отношении велось расследование со стороны Антидопингового агентства США (USADA).
«Это хорошо для нашего спорта, что Коулман выступит здесь на дистанции 100 метров. Да, тестирование спортсменов, которые должны сообщать о своем местоположении во внесоревновательный период, очень важная часть всей системы, и атлеты понимают всю серьёзность этого. Я доволен и рад, что Всемирное антидопинговое агентство и USADA рассмотрели эту ситуацию с точки зрения правил. Мы должны сохранять репутацию спортсменов, и я доволен тем, что он выступит, он сделает соревнования ещё более конкурентными», — говорил Коу ТАСС пред стартом чемпионата мира.
В итоге Коулман не только выступил, но и завоевал золото. Финальный забег он провёл очень легко, сразу захватив лидерство. Он пробежал дистанцию за очень быстрые 9,76 секунды. Вторым к финишу прибежал 37-летний Гатлин. Лучшим спортсменом, не нарушавшим никогда антидопинговых правил, стал канадец Андре де Грасс, но призом для него стала только бронзовая медаль.
9.76— IAAF (@iaaforg) September 28, 2019
World lead
Personal best
100m world champion@__coleman 🇺🇸#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/wzmY4JaHK0
Слёзы на метании молота
Золото Коулмана было уже вторым для сборной США в этот день. Ранее победу в женском метании молота одержала Деанна Прайс. Американки никогда не добивались серьёзных успехов в этой дисциплине и не выигрывали медалей на чемпионатах мира. Но 26-летней спортсменке в этом сезоне удалось метнуть молот на 78,24 метра, что стало не только рекордом Северной Америки, но и лучшим результатом года в мире.
В отсутствие Аниты Влодарчик, побеждавшей на чемпионатах мира четыре раза, никто так и не смог составить конкуренцию Прайс. Победу принесла ей третья попытка на 77,54 метра. Американка была так рада своему успеху, что не могла сдержать слёз и вытирала их своим флагом. Полячка Йоанна Фёдоров побила личный рекорд с броском на 76,35 м, но осталась второй, чему всё равно была бесконечно рада. Бронза досталась китаянке Ван Чжэн, которая по ходу финала смогла сместить с третьей строчки молдаванку Залину Петривскую.
History maker!@DeannaPrice32 becomes the first American in history to win a #WorldAthleticsChamps women's throwing event title.— IAAF (@iaaforg) September 28, 2019
77.54m and a shiny 🥇 to take home for her. pic.twitter.com/4EbSADzrgt
Победа во второй гонке в жизни
В женском беге на 10 000 метров главными фаворитками были спортсменки, которые на двоих пробегали эту дистанцию всего три раза в жизни. Голландка Сифан Хассан, родившаяся в Эфиопии, и кенийка Хеллен Обири решили на этом чемпионате мира выйти на новый для себя уровень и покорить дистанцию, на которой ни одна другая участница не могла сравниться с ними по титулам.
Бросить им вызов попыталась молодая эфиопка Летесенбет Гидей. За полтора километра до финиша она оторвалась от лидерской группы. Обири попыталась пуститься в погоню, но не выдержала темпа соперницы. А Хассан, выждав нужный момент, смогла грамотно разложить и обогнать Гидей перед последним кругом. Рекордсменка мира в беге на милю в итоге выиграла своё первое золото летних чемпионатов мира, её бывшая соотечественница стала серебряным призёром, а бронзу во второй раз на дистанции 10 000 метров выиграла кенийка Агнесс Джебет Тироп.
Golden girl @SifanHassan 🥇— IAAF (@iaaforg) September 28, 2019
The Dutchwoman wins the 10,000m in a world-leading 30:17.62 to clinch the #WorldAthleticsChamps title. pic.twitter.com/Xw0kKEcVy8
Золото Ямайки, но не в беге
За ямайскими спринтерами давно закрепилась слава одной из самых сильных команд в мире. При этом на чемпионатах планеты спортсмены с этого карибского острова никогда не одерживали победы в технических дисциплинах лёгкой атлетики. В Дохе же это удалось исправить: ранее неизвестный болельщикам Таджай Гэйл неожиданно выиграл золото в прыжках в длину.
Накануне Гэйл стал 12-м в квалификации и должен был открывать финальные соревнования. В первой же своей попытке 23-летний спортсмен улетел на солидные 8,46 метра, побив личный рекорд. Никто к этой отметке так и не приблизился — ни предыдущий чемпион мира Луво Маньонга из ЮАР, ни олимпийский чемпион Джефф Хендерсон из США, ни новая сенсация в прыжках в длину с Кубы Хуан Мигель Эччевариа, который в этом сезоне с ветром прыгнул на фантастические 8,92 метра.
Установив заоблачную планку, Гэйл стал рисковать, чтобы улучшить свой результат, и добился своего — с идеальным попаданием на брусок он затем прыгнул на 8,69 метра, что нокаутировало остальных участников. После этого ему даже не приходилось возвращаться в сектор — Хендерсон довольствовался серебром, а Эччевариа — бронзой.
8.69m ✔️— IAAF (@iaaforg) September 28, 2019
Personal best ✔️
Longest jump in the world this year ✔️
National record ✔️
First Jamaican man in history to win #WorldAthleticsChamps field event gold ✔️
Take a bow, Tajay Gayle 👏 pic.twitter.com/UY7KUinpoX
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