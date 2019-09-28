Победный дубль американских спринтеров и небеговое золото Ямайки: итоги второго дня ЧМ по лёгкой атлетике

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Владимир Зайвый
В Дохе завершился второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике. Главным событием стала победа пропустившего три допинг-теста американца Криса Коулмана в беге на 100 метров. Вторым стал его соотечественник Джастин Гэтлин, дважды отбывавший дисквалификацию за употребление допинга. Также в этот день сборная Ямайки выиграла золото в прыжках в длину, голландка Сифан Хассан одержала победу в своём втором в жизни забеге на 10 000 метров, а норвежские болельщики устроили травлю британского спортсмена.
Победный дубль американских спринтеров и небеговое золото Ямайки: итоги второго дня ЧМ по лёгкой атлетике
  • Reuters

Изнуряющий марафон

 

Из-за жары и высокой влажности организаторы чемпионата мира в Дохе решили провести первый в истории полуночный марафон. Женщины вышли на старт в 23:59 первого дня соревнований, а заканчивались соревнования под утро второго. Надежды на то, что ночью условия станут более комфортными, не оправдались. Температура всё равно превышала 30 градусов, а влажность составляла 73%.

Выдержать такое суровое испытание, на которое обычно соглашаются специально подготовленные марафоны-экстремалы, удалось далеко не всем. Из 68 участниц финишировали только 40. Среди тех, кто не добрался до конца дистанции, оказалась вся эфиопская команда, претендовавшая на медали.

Золото в итоге выиграла главная фаворитка из Кении Рут Чепнгетич, которая ранее в этом году в Дубае установила третье в истории женского марафона время. В Дохе она пробежала за 2:32:43 — этот результат оказался самым низким в истории чемпионатов мира. Спустя 63 секунды до финиша добралась предыдущая чемпионка мира Роуз Челимо, представляющая Бахрейн.

Бронзу выиграла 39-летняя Хелалиа Йоханнес из Намибии. Она стала первой женщиной своей страны, выигравшей медаль чемпионата мира. Последним призёром из Намибии был Фрэнки Фредрикс в 1997 году. Четвёртое место в марафоне заняла великая Эдна Киплагат, которой не хватило 39 секунд, чтобы в 40 лет выиграть свою четвёртую награду чемпионатов мира. Пятой стала чемпионка Европы из Белоруссии Ольга Мазурёнок. Единственная представительница России Сардана Трофимова прибежала к финишу 22-й.

Норвежско-британские разборки

Болельщики из Норвегии и Великобритании едва не объявили друг другу войну. Всё началось с забега на 5000 метров в первый день чемпионата мира, в котором принял участие норвежец Якоб Ингебригтсен. Год назад в возрасте 17 лет он сотворил сенсацию, выиграв чемпионат Европы в беге на 1500 и 5000 метров, и в Доху приехал одним из фаворитов.

Однако вскоре после финиша своего забега Ингебригтсен узнал, что его дисквалифицировали за три шага за пределами дорожки. Это позволило выйти в финал британскому бегуну Эндрю Бутчарту, однако в отместку норвежские любители лёгкой атлетики завалили его в соцсетях гневными сообщениями.

На следующий день стало известно, что протест норвежцев на дисквалификацию Ингебригтсена был удовлетворён — судьи отметили, что бегун испытал физический контакт со стороны соперников, а нарушение правил не дало ему преимущества на дистанции. Однако теперь уже британцы попросили пересмотреть решение, надеясь провести Бутчарта в финал, за что ему снова досталось от норвежских болельщиков. У них был повод вспомнить, как старший брат Ингебригтсена Филип был дисквалифицирован на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро по требованию британской стороны, чтобы их спортсмен Чарли Грайс вышел в полуфинальный забег на 1500 метров.

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I’ve worked harder than ever and it didn’t work out 🤷🏼‍♂️ 🔥 . . . . It was a bizarre night and never experienced post race emotion like it. This is what happened for me .... I placed 16th in the heats overall. Top 15 go through. I was pretty upset when it was confirmed that I wasn’t going into the final. 5 mins later I heard that on twitter @jakobing had stepped on the infield and was a potential DQ. I said nothing and let the IAAF officials do there job - I continued warm down and recovery. 30 minutes passed, I’m going back to the hotel and I get a message confirming Jakobs disqualification. I am in !!! I had a small q next to my name (meaning qualified). I did all my recovery and went to bed. A few messages came in saying the Norwegians had protested Jakob DQ - I would have done the same. I slept.... when I woke up I was told the protest was successful - so Jakob is in and sadly for me I am out. . . . . I wish Jakob all the best in the final 👍🏼 but to all the Norwegian’s ... I never knew I could receive so many hateful messages in such a short period 🥳😘 love you all . . #TeamNB #BionicButchy

Публикация от Andrew Butchart 🤘🏼🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@andybutchart)

В итоге в интернет-конфликт пришлось вмешаться Федерации лёгкой атлетики Норвегии. Она обратилась к любителям спорта с просьбой прекратить травлю Бутчарта, который в итоге не выступит в финальной гонке.

Чемпионат по пропускам

Чемпионат мира в Дохе столкнулся с ещё одной проблемой вдобавок к погоде и жилищным условиям. Уже несколько сильных спортсменов, претендовавших на медали, отказались выходить на старт. Накануне с мужской стометровки снялся обладатель третьего результата в сезоне нигериец Дивайн Одудуру. На следующий день его примеру последовали титулованная спринтерша Блессинг Окагбаре и ботсванец Найджел Амос, претендовавший на высокий результат в беге на 800 метров.

В случае с Амосом причиной отказа стала травма. Он внезапно потянул ахилл на разминке и не вышел на старт предварительного забега. Одудуру и Окагбаре же проблем со здоровьем не испытывают, но они решили сосредоточиться на двухсотметровке и эстафетах, хотя обычно спринтеры стараются не пропускают стометровки, так как к ним всегда приковано особое внимание со стороны болельщиков.

Победа пропущенных тестов

На мужскую стометровку многим участникам заявляться действительно не было смысла, так как золото и серебро в итоге поделили спортсмены, за которыми тянется шлейф допинговых скандалов. Главными фаворитами считались два американца — предыдущий чемпион мира Джастин Гэтлин, который дважды в своей жизни отбывал дисквалификацию за допинг, и восходящая звезда Крис Коулман, который за период в 13 месяцев пропустил три допинг-теста, но не понёс за это серьёзного наказания.

То, что флагманами самой любимой у болельщиков дисциплины стали такие спортсмены, организаторы не считают проблемой. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу даже заявил, что рад приезду Коулмана в Доху, хотя ещё несколько недель назад в его отношении велось расследование со стороны Антидопингового агентства США (USADA).

«Это хорошо для нашего спорта, что Коулман выступит здесь на дистанции 100 метров. Да, тестирование спортсменов, которые должны сообщать о своем местоположении во внесоревновательный период, очень важная часть всей системы, и атлеты понимают всю серьёзность этого. Я доволен и рад, что Всемирное антидопинговое агентство и USADA рассмотрели эту ситуацию с точки зрения правил. Мы должны сохранять репутацию спортсменов, и я доволен тем, что он выступит, он сделает соревнования ещё более конкурентными», — говорил Коу ТАСС пред стартом чемпионата мира.

В итоге Коулман не только выступил, но и завоевал золото. Финальный забег он провёл очень легко, сразу захватив лидерство. Он пробежал дистанцию за очень быстрые 9,76 секунды. Вторым к финишу прибежал 37-летний Гатлин. Лучшим спортсменом, не нарушавшим никогда антидопинговых правил, стал канадец Андре де Грасс, но призом для него стала только бронзовая медаль.

Слёзы на метании молота

Золото Коулмана было уже вторым для сборной США в этот день. Ранее победу в женском метании молота одержала Деанна Прайс. Американки никогда не добивались серьёзных успехов в этой дисциплине и не выигрывали медалей на чемпионатах мира. Но 26-летней спортсменке в этом сезоне удалось метнуть молот на 78,24 метра, что стало не только рекордом Северной Америки, но и лучшим результатом года в мире.

В отсутствие Аниты Влодарчик, побеждавшей на чемпионатах мира четыре раза, никто так и не смог составить конкуренцию Прайс. Победу принесла ей третья попытка на 77,54 метра. Американка была так рада своему успеху, что не могла сдержать слёз и вытирала их своим флагом. Полячка Йоанна Фёдоров побила личный рекорд с броском на 76,35 м, но осталась второй, чему всё равно была бесконечно рада. Бронза досталась китаянке Ван Чжэн, которая по ходу финала смогла сместить с третьей строчки молдаванку Залину Петривскую.

Победа во второй гонке в жизни

В женском беге на 10 000 метров главными фаворитками были спортсменки, которые на двоих пробегали эту дистанцию всего три раза в жизни. Голландка Сифан Хассан, родившаяся в Эфиопии, и кенийка Хеллен Обири решили на этом чемпионате мира выйти на новый для себя уровень и покорить дистанцию, на которой ни одна другая участница не могла сравниться с ними по титулам.

Бросить им вызов попыталась молодая эфиопка Летесенбет Гидей. За полтора километра до финиша она оторвалась от лидерской группы. Обири попыталась пуститься в погоню, но не выдержала темпа соперницы. А Хассан, выждав нужный момент, смогла грамотно разложить и обогнать Гидей перед последним кругом. Рекордсменка мира в беге на милю в итоге выиграла своё первое золото летних чемпионатов мира, её бывшая соотечественница стала серебряным призёром, а бронзу во второй раз на дистанции 10 000 метров выиграла кенийка Агнесс Джебет Тироп.

Золото Ямайки, но не в беге

За ямайскими спринтерами давно закрепилась слава одной из самых сильных команд в мире. При этом на чемпионатах планеты спортсмены с этого карибского острова никогда не одерживали победы в технических дисциплинах лёгкой атлетики. В Дохе же это удалось исправить: ранее неизвестный болельщикам Таджай Гэйл неожиданно выиграл золото в прыжках в длину.

Накануне Гэйл стал 12-м в квалификации и должен был открывать финальные соревнования. В первой же своей попытке 23-летний спортсмен улетел на солидные 8,46 метра, побив личный рекорд. Никто к этой отметке так и не приблизился — ни предыдущий чемпион мира Луво Маньонга из ЮАР, ни олимпийский чемпион Джефф Хендерсон из США, ни новая сенсация в прыжках в длину с Кубы Хуан Мигель Эччевариа, который в этом сезоне с ветром прыгнул на фантастические 8,92 метра.

Установив заоблачную планку, Гэйл стал рисковать, чтобы улучшить свой результат, и добился своего — с идеальным попаданием на брусок он затем прыгнул на 8,69 метра, что нокаутировало остальных участников. После этого ему даже не приходилось возвращаться в сектор — Хендерсон довольствовался серебром, а Эччевариа — бронзой.

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