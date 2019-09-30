«Потрясающий финал, неимоверный по красоте»: как в России отреагировали на триумф Сидоровой на ЧМ по лёгкой атлетике

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова сумела проявить характер и справиться с прошлыми неудачами, благодаря чему завоевала золото чемпионата мира в Дохе. Об этом заявил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. Кроме того, он высоко оценил значение этого результата для всей сборной России. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева отметила успешную совместную работу спортсменки и тренера Светланы Абрамовой, а сама наставница призвала не проводить параллели между двумя легкоатлетками.

Победа Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом стала первым успехом для сборной России на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Болельщики и эксперты радостно встретили этот результат и выразили уверенность в том, что товарищи по национальной команде непременно должны вдохновиться примером прыгуньи.

Главной соперницей россиянки в борьбе за золото первенства планеты стала американка Сэнди Моррис, боровшаяся до последнего и уступившая Сидоровой лишь в последней попытке. По мнению президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, это противостояние стало одним из самых запоминающихся событий старта первенства планеты.

«Потрясающий финал, неимоверный по красоте, битва характеров и стойкости. Смотрел, с первых прыжков было не отвести глаз. Огромное уважение Анжелике и их уникальному тренерскому тандему со Светланой Абрамовой. Поздравляю нашу сборную и всех ребят с этой победой», — цитирует ТАСС Шляхтина.

Для Сидоровой чемпионат мира в Дохе стал третьим в карьере на взрослом уровне. Однако два предыдущих турнира закончились для неё неудачно: в 2015 году она не взяла начальную высоту в финале, а в 2017 и вовсе не прошла квалификацию. По словам главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского, прыгунья сумела справиться с давлением и оставить эти неудачи в прошлом, что, в свою очередь, и привело её к нынешнему успеху.

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«Я от всей души поздравляю Анжелику и её тренера Светлану Абрамову с этим блестящим результатом. У них сложился отличный тандем, который, уверен, сможет отлично проявить себя в следующем, олимпийском сезоне. Очень здорово, что после двух неудачных для себя летних чемпионатов мира Сидорова сумела справиться с собой и победить в Дохе с лучшим результатом сезона в мире. Это первая медаль для нашей команды, и она очень важна для всех нас», — заявил наставник.

После победы некоторые начали проводить параллели между Сидоровой и двукратной победительницей Олимпийских игр Еленой Исинбаевой, которая последней из россиянок выигрывала чемпионат мира. Однако личный тренер новоиспечённой чемпионки Светлана Абрамова попросила болельщиков и экспертов воздержаться от подобных сравнений.

«Лена — это Лена, а Анжелика — это Анжелика. То, что это первая медаль для команды, не добавляет особых эмоций. Если бы у нас была полная команда, мы бы постарались взять больше наград. Не будем касаться этой темы. Тут просто случайность, что наша дисциплина была первой, где можно было завоевать золото. Уверена, что Маша Ласицкене не ударит в грязь лицом», — приводит слова наставницы «Чемпионат».

Кроме того, тренер подчеркнула, что для неё высокий результат подопечной не стал сюрпризом.

«Я знала, что Анжелика способна взять эту высоту. Она готова была так прыгать. Время личных рекордов здесь, на чемпионате мира. Почему она не пошла дальше и не попробовала взять высоту пять метров? Это эмоции, она их все выплеснула сегодня. В этом не было смысла», — пояснила Абрамова.

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева также поздравила коллегу и её тренера с успехом в Дохе.

«Как же ты прибавила в технике и стабильности! Смотреть на тебя было приятно и гордо! Чётко, уверенно и хладнокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки! Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием чемпионки мира», — обратилась Исинбаева к Сидоровой в Instagram.

В стороне от достижения 28-летней россиянки не остался и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что золото сборной России на чемпионате мира в Дохе стало главным событием в мире спорта в минувшие выходные.

«Перед триумфом этой девушки меркнут и «Формула-1», и новости про Кононова, и «Спартак» с ЦСКА, и так далее, и тому подобное. Анжелика Сидорова — чемпионка мира по лёгкой атлетике! Королева! Гордость! Просто богиня! Это победа», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Стоит добавить, что из-за дисквалификации ВФЛА допущенные до турнира представители сборной России принимают участие в чемпионате мира в нейтральном статусе и не имеют права использовать какую-либо национальную символику. Сидорова призналась, что ей некомфортно выступать в подобных условиях, однако это не уменьшает ценности её победы. Соперницу поддержала и Моррис, призвав спортсменов как можно меньше внимания уделять политическим вопросам.

«Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которые хотят соревноваться и выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что ей тяжело выступать в таком статусе, так что стараюсь поддержать её, насколько это возможно», — заявила американка после финала.