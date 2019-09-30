Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.

«Я очень-очень устала! Очень счастлива и довольна. Рада, что наконец-то получилось показать, что я могу, на самом главном старте. Конечно, не очень комфортно без флага. А что касается того, загадывала ли я что-то перед соревнованиями, то отвечу так. У меня дома стоит баллон взбитых сливок. Я купила их, думая перед отъездом на турнир: вот приеду обратно и целиком их съем!» — цитирует спортсмену РИА Новости.

На чемпионате мира Сидорова, как и другие российские спортсмены, выступает в нейтральном статусе ввиду отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее Исинбаева назвала достойной победу Сидоровой на ЧМ-2019 в Дохе.

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