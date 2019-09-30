Тренер Сидоровой считает, что её подопечная не похожа на Исинбаеву

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Наставник чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова не считает корректными параллели между своей воспитанницей и двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

«Не нужно, пожалуйста, делать параллелей по той простой причине, что Елена — это Елена, Анжелика — это Анжелика. Они совершенно разные и шли совершенно разными путями. Я просто рада, что мы сумели вернуть себе золото в данной дисциплине», — цитирует Абрамову ТАСС.

Анжелика Сидорова победила на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе, установив личный рекорд — 4,95 м.

Ранее Моррис заявила, что Сидоровой тяжело выступать в нейтральном статусе.

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