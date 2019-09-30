Моррис: Сидоровой тяжело выступать в нейтральном статусе, я стараюсь поддержать её

Американская легкоатлетка Сэнди Моррис, уступившая в борьбе за золото в прыжках с шестом на чемпионате мира в Дохе Анжелике Сидоровой, рассказала о взаимоотношениях с россиянкой.

«Я думаю, что спортсменам нужно абстрагироваться от политической ситуации в спорте и мире. Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которые хотят соревноваться, выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что Анжелике тяжело выступать в таком статусе, так что я стараюсь поддерживать её, насколько это возможно», — цитирует американку «Чемпионат».

Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира в прыжках с шестом, Моррис стала серебряной медалисткой.

Ранее Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике.