«Мария была синонимом безупречности»: как в России отреагировали на победу Ласицкене на ЧМ в Дохе

Россиянка Мария Ласицкене не рассматривает вариант смены спортивного гражданства. Об этом заявил тренер Геннадий Габрилян после того, как его подопечная стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Он также выразил надежду на то, что Ласицкене и другим чистым российским спортсменам удастся попасть на Олимпийские игры. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что Мария переписала историю лёгкой атлетики, а пресс-служба футбольного ЦСКА восхитилась её достижением на турнире в Дохе.

Четвёртый соревновательный день на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе принёс болельщикам сборной России новый повод для радости. Мария Ласицкене стала триумфатором турнира по прыжкам в высоту среди женщин и завоевала золото.

Эта победа стала для россиянки третьей подряд на первенствах планеты. Такого результата до неё не добивалась ни одна прыгунья в высоту. Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал Ласицкене гордостью страны.

«Это грандиозный успех Марии и её команды. Наверняка на неё давило то, что все вокруг говорили о возможности завоевать третий титул и войти в историю. Финал очень красивый, Ласицкене сегодня была синонимом безупречности, в секторе она реально творила историю, их тандем с Геннадием Габриляном удивителен», — приводит ТАСС слова главы ВФЛА.

Непредсказуемый характер финала соревнований по прыжкам в высоту, в котором на золотую медаль до последнего претендовали сразу несколько спортсменок, отметил и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.

«Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой. Нельзя, конечно, не отметить заслуг её личного тренера Геннадия Гариковича, это отличный тандем, который, я уверен, завоюет ещё не одну золотую медаль», — заявил Борзаковский.

Также по теме Третье золото подряд: Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте...

После недавних заявлений Ласицкене у некоторых болельщиков возникло серьёзное опасение, что она может пойти на смену спортивного гражданства, если Россия не будет допущена до международных соревнований из-за возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Однако Габрилян заверил, что легкоатлетка не рассматривает подобный вариант, а говорила лишь о том, что может возникнуть необходимость искать иной способ прохождения допинг-тестирования.

«Но речь ни в коем случае не идёт о смене гражданства. Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», — подчеркнул специалист.

Кроме того, он выразил надежду, что его подопечная будет допущена до участия в Олимпийских играх в Токио, так как золотая медаль именно этих соревнований является её главной целью.

«Считаю неправильным, нечестным и несправедливым не дать таким спортсменам возможность выступить на Олимпийских играх — независимо от причины. Чистый, честный спортсмен должен участвовать на своих форумах. Преступно доводить до того, чтобы такие люди пропускали Игры. Имею в виду руководство всего мирового спорта. Нельзя так делать. Со своей стороны мы работаем хорошо, и я хочу, чтобы все действовали так же», — заключил Габрилян.

Победу Ласицкене прокомментировал и известный тележурналист Дмитрий Губерниев. На своей странице в Instagram он посвятил ей эмоциональный пост.

«Ласицкене Мария — трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике! Наша гордость, наша сила, наша красота, наша высота! Спасибо, Маша! До слёз!» — написал комментатор.

Не секрет, что трёхкратная чемпионка мира симпатизирует футбольному клубу ЦСКА, и красно-синие также не остались в стороне от успеха своей именитой поклонницы.

«Поздравляем болельщицу ЦСКА Марию Ласицкене, которая стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту после того, как завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Катаре», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Интересно, что в ответ прыгунья пожелала удачи команде в предстоящем матче Лиги Европы с «Эспаньолом».

Стоит отметить, что многих удивило решение украинки Ярославы Могучих отказаться от продолжения борьбы с Марией после преодоления планки на высоте 2,04 м. 18-летняя легкоатлетка призналась, что не была готова к этой высоте, однако отметила, что её не пугает конкуренция с более именитой соперницей.

«Каково выходить в сектор с Ласицкене? Нормально. С Машей мы уже прыгали на «Бриллиантовой лиге». Хорошо общаемся вне стадиона. Она большой спортсмен. Но для меня соревнования — это всегда борьба с собой», — приводит слова Могучих «Спорт-Экспресс».