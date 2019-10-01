«Мария была синонимом безупречности»: как в России отреагировали на победу Ласицкене на ЧМ в Дохе
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Четвёртый соревновательный день на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе принёс болельщикам сборной России новый повод для радости. Мария Ласицкене стала триумфатором турнира по прыжкам в высоту среди женщин и завоевала золото.
Эта победа стала для россиянки третьей подряд на первенствах планеты. Такого результата до неё не добивалась ни одна прыгунья в высоту. Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал Ласицкене гордостью страны.
«Это грандиозный успех Марии и её команды. Наверняка на неё давило то, что все вокруг говорили о возможности завоевать третий титул и войти в историю. Финал очень красивый, Ласицкене сегодня была синонимом безупречности, в секторе она реально творила историю, их тандем с Геннадием Габриляном удивителен», — приводит ТАСС слова главы ВФЛА.
Непредсказуемый характер финала соревнований по прыжкам в высоту, в котором на золотую медаль до последнего претендовали сразу несколько спортсменок, отметил и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.
«Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой. Нельзя, конечно, не отметить заслуг её личного тренера Геннадия Гариковича, это отличный тандем, который, я уверен, завоюет ещё не одну золотую медаль», — заявил Борзаковский.
После недавних заявлений Ласицкене у некоторых болельщиков возникло серьёзное опасение, что она может пойти на смену спортивного гражданства, если Россия не будет допущена до международных соревнований из-за возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Однако Габрилян заверил, что легкоатлетка не рассматривает подобный вариант, а говорила лишь о том, что может возникнуть необходимость искать иной способ прохождения допинг-тестирования.
«Но речь ни в коем случае не идёт о смене гражданства. Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», — подчеркнул специалист.
Кроме того, он выразил надежду, что его подопечная будет допущена до участия в Олимпийских играх в Токио, так как золотая медаль именно этих соревнований является её главной целью.
«Считаю неправильным, нечестным и несправедливым не дать таким спортсменам возможность выступить на Олимпийских играх — независимо от причины. Чистый, честный спортсмен должен участвовать на своих форумах. Преступно доводить до того, чтобы такие люди пропускали Игры. Имею в виду руководство всего мирового спорта. Нельзя так делать. Со своей стороны мы работаем хорошо, и я хочу, чтобы все действовали так же», — заключил Габрилян.
Победу Ласицкене прокомментировал и известный тележурналист Дмитрий Губерниев. На своей странице в Instagram он посвятил ей эмоциональный пост.
«Ласицкене Мария — трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике! Наша гордость, наша сила, наша красота, наша высота! Спасибо, Маша! До слёз!» — написал комментатор.
Не секрет, что трёхкратная чемпионка мира симпатизирует футбольному клубу ЦСКА, и красно-синие также не остались в стороне от успеха своей именитой поклонницы.
«Поздравляем болельщицу ЦСКА Марию Ласицкене, которая стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту после того, как завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Катаре», — говорится в заявлении пресс-службы команды.
Интересно, что в ответ прыгунья пожелала удачи команде в предстоящем матче Лиги Европы с «Эспаньолом».
Стоит отметить, что многих удивило решение украинки Ярославы Могучих отказаться от продолжения борьбы с Марией после преодоления планки на высоте 2,04 м. 18-летняя легкоатлетка призналась, что не была готова к этой высоте, однако отметила, что её не пугает конкуренция с более именитой соперницей.
«Каково выходить в сектор с Ласицкене? Нормально. С Машей мы уже прыгали на «Бриллиантовой лиге». Хорошо общаемся вне стадиона. Она большой спортсмен. Но для меня соревнования — это всегда борьба с собой», — приводит слова Могучих «Спорт-Экспресс».
- Третье золото Ласицкене, четвёртая медаль Шубенкова и рекорд Феликс: главные интриги ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе
- Скандал из-за гостиницы и фейр-плей бегунов: в Дохе стартовал ЧМ по лёгкой атлетике
- Победный дубль американских спринтеров и небеговое золото Ямайки: итоги второго дня ЧМ по лёгкой атлетике
- Первая победа сборной России: Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике
- «Потрясающий финал, неимоверный по красоте»: как в России отреагировали на триумф Сидоровой на ЧМ по лёгкой атлетике