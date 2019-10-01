Тренер уверен, что Ласицкене не будет менять гражданство

Личный тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что его подопечная не собирается менять спортивное гражданство, даже если возникнет опасность недопуска российских спортсменов к участию в международных стартах.

«Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то они лишатся права соревноваться дальше. По этой причине необходимо будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам, но речь ни в коем случае не идёт о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны», — приводит слова Габриляна ТАСС.

23 сентября стало известно, что WADA инициировало процесс исключения РУСАДА из числа членов организации из-за обнаруженных расхождений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене заявила, что с каждым турниром ей всё сложнее выступать в нейтральном статусе.