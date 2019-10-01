Ласицкене заявила, что с каждым турниром ей всё сложнее выступать в нейтральном статусе

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что с каждым стартом ей становится всё сложнее выступать в нейтральном статусе.
Ласицкене заявила, что с каждым турниром ей всё сложнее выступать в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Конечно, это всё неприятно, хочется побеждать с флагом. Это уже надоедает, с каждым турниром всё сложнее, потому что ты видишь, как поддерживают других девочек: по форме, по флагам можно определить, кто за кого болеет. И это сегодня даже немного действовало на нервы, поэтому я полностью закрывалась и не смотрела на трибуны», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее было опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе.

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