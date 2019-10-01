Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе

На официальном сайте IAAF выложено видео победной попытки российской легкоатлетки Марии Ласицкене, выигравшей турнир по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

Трёхкратная чемпионка мира в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м и фактически не оставила соперницам шанса на то, чтобы лишить себя очередной золотой медали.

Кроме неё, покорить заявленную высоту смогла лишь украинка Ярослава Магучих. Стоит отметить, что 18-летняя спортсменка по ходу финала соревнований дважды переписала рекорд мира в возрастной категории U20.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призвали не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.