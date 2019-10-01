Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе

Короткая ссылка
На официальном сайте IAAF выложено видео победной попытки российской легкоатлетки Марии Ласицкене, выигравшей турнир по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.
Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе
  • © instagram.com/lasitskene.maria

Трёхкратная чемпионка мира в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м и фактически не оставила соперницам шанса на то, чтобы лишить себя очередной золотой медали.

Кроме неё, покорить заявленную высоту смогла лишь украинка Ярослава Магучих. Стоит отметить, что 18-летняя спортсменка по ходу финала соревнований дважды переписала рекорд мира в возрастной категории U20.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призвали не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить