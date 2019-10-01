Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе
- © instagram.com/lasitskene.maria
Трёхкратная чемпионка мира в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м и фактически не оставила соперницам шанса на то, чтобы лишить себя очередной золотой медали.
Кроме неё, покорить заявленную высоту смогла лишь украинка Ярослава Магучих. Стоит отметить, что 18-летняя спортсменка по ходу финала соревнований дважды переписала рекорд мира в возрастной категории U20.
Ранее сообщалось, что на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призвали не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.
Two over 2.04m 😱— IAAF (@iaaforg) September 30, 2019
Mariya Lastiskene wins high class high jump in flawless fashion.
Yaroslava Mahuchikh breaks world U20 record to secure silver.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/MrX4EX3af7