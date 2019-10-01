IAAF призвал не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой

В текстовой онлайн-трансляции с чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе на официальном сайте IAAF прыгунью в высоту Марию Ласицкене, в третий раз подряд ставшую чемпионкой мира, назвали россиянкой.

Ситуация выглядит парадоксальной в связи с тем, что IAAF официально запретил сборной России выступать под своим флагом, но при этом не стесняется напоминать об этом на своей официальной странице.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что слово «РОССИЯНКА» написано заглавными буквами.

«Ласицкене не смогла преодолеть планку на высоте 2,08 м — и, если говорить начистоту, она ни в одной из трёх своих попыток не была к этому близка, но это не так важно: спортсменка с нейтральным статусом (РОССИЯНКА, давайте не будем этого отрицать) взяла 2,04 м с первой попытки и завоевала золото. Это её третий триумф кряду. Прекрасное соревнование, выигранное достойным спортсменом. Мария поднимает три пальца, празднуя успех, прежде чем совершить круг почёта», — говорится в сообщении.

A #WorldAthleticsChamps competition for the ages!



High jump queen Mariya Lasitskene reigns supreme and clears 2.04m for gold 👑 pic.twitter.com/Jc02Swj0wR — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Интересно, что на предыдущем мировом первенстве в Лондоне в 2017 году, когда российские легкоатлеты впервые были вынуждены выступать не под национальным флагом, зарубежные комментаторы в устной речи называли россиян «россиянами в нейтральном статусе», однако представители официального сайта IAAF избегали подобных формулировок.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Катаре и стала рекордсменкой по количеству наград наивысшего качества в женских прыжках в высоту.