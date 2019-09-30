Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Катаре и стала рекордсменкой по количеству наград наивысшего качества в женских прыжках в высоту.
Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
  • РИА Новости

Одержав победу на чемпионате мира в Катаре с результатом 2,04 м, россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Также спортсменка побеждала на мировых первенствах в 2015 году в Пекине и в 2017 году в Лондоне.

В Катаре Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике.

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