Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Катаре и стала рекордсменкой по количеству наград наивысшего качества в женских прыжках в высоту.

Одержав победу на чемпионате мира в Катаре с результатом 2,04 м, россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Также спортсменка побеждала на мировых первенствах в 2015 году в Пекине и в 2017 году в Лондоне.

В Катаре Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике.