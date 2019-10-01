Украинка Магучих объяснила свой отказ от борьбы с Ласицкене за золото на ЧМ

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в прыжках в высоту, прокомментировала свой отказ от продолжения борьбы в финале на чемпионате мира в катарской Дохе.

«Я самая молодая в секторе и понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды», — передаёт слова Магучих «Чемпионат».

18-летняя украинка стала рекордсменкой мира среди юниоров в возрастной категории до 20 лет, преодолев планку, установленную на высоте 2,04 метра, а после отказалась прыгать 2,06 метра, в отличие от Марии Ласицкене, ставшей в третий раз чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере.