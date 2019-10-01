Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, прокомментировала свою победу на чемпионате мира в катарской Дохе.
Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере
  • РИА Новости

«Не вспомню, чтобы так побеждала раньше. Наверное, такое случилось впервые. И это было несколько необычно. Я же уже шла бороться на 2,06, думала, что ещё не всё закончено, что ещё неизвестно, чего ожидать, настраивалась на борьбу. И вдруг мне кричат, что всё, меня немного перемкнуло», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что вряд ли отказалась бы продолжать борьбу так, как это сделала её соперница 18-летняя украинка Ярослава Магучих, которая с третьей попытки взяла 2,04 метра, а после отказалась от прыжков на 2,06 метра.

«Моя подготовка построена именно на том, чтобы прыгать как можно чаще. Но это не моё дело, у них своё видение», — добавила россиянка.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене заявила, что с каждым турниром ей всё сложнее выступать в нейтральном статусе.

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