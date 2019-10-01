Борзаковский: Ласицкене вошла в историю лёгкой атлетики

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
Борзаковский: Ласицкене вошла в историю лёгкой атлетики
  • Twitter
  • © @EuroAthletics

«Сегодня Маша вошла в историю, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить