Борзаковский: Ласицкене вошла в историю лёгкой атлетики

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Сегодня Маша вошла в историю, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере.