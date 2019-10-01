Борзаковский: Ласицкене вошла в историю лёгкой атлетики
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«Сегодня Маша вошла в историю, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе сегодня была очень захватывающей, и я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой», — приводит слова Борзаковского ТАСС.
26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.
Ранее сообщалось, что Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере.