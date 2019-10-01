Тренер считает, что недопуск Ласицкене до ОИ-2020 будет сродни преступлению

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Личный тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян высказал мнение, что возможный недопуск его подопечной до Олимпийских игр 2020 года будет сродни преступлению.
Тренер считает, что недопуск Ласицкене до ОИ-2020 будет сродни преступлению
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
  • globallookpress.com

«Мы надеемся попасть на Игры и исполнить нашу мечту. Считаю неправильным, нечестным и несправедливым не дать таким спортсменам возможность выступить на Олимпиаде, независимо от причины. Чистый, честный спортсмен должен участвовать. Преступно доводить до того, чтобы такие люди пропускали Игры. Имею в виду руководство всего мирового спорта. Нельзя так делать. Со своей стороны мы работаем хорошо, и я хочу, чтобы все работали так же», — приводит слова Габриляна ТАСС.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее он выразил уверенность, что Ласицкене не будет менять гражданство.

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