«Я за правильно расставленные приоритеты»: Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку
- © Антон Денисов/РИА Новости; Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/globallookpress.com
«Неуважение к чистым атлетам»
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене ответила президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрию Шляхтину, который ранее заявил, что у него «ровные отношения» со спортсменкой, и выразил желание встретиться с ней и её командой лично.
Ласицкене в очередной раз призвала руководство уйти в отставку.
«У меня не может быть ровных отношений с человеком, который после моего прыжка на 2,03 м подошёл и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я буду там одна… На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года», — написала Ласицкене в Instagram.
Ранее её супруг, телекомментатор Владас Ласицкас, сразу после триумфа спортсменки в Дохе рассказал о наградах, которые получили легкоатлеты после выступлений на чемпионате мира.
В качестве примера он привёл российских боксёров, которые за победы на чемпионате мира, проходившем несколькими неделями ранее, получили крупные денежные суммы и автомобили. В то же время легкоатлеты, по его словам, были вынуждены довольствоваться «смс от главы федерации с букетиком».
В ответ Шляхтин заявил, что не считает критику Ласицкаса конструктивной, и признался, что не намерен реагировать на все высказывания в свой адрес. Что касается ситуации с призовыми, то он подчеркнул, что ранее спортсмены и вовсе оставались без денежного вознаграждения.
«Буду разговаривать со спонсорами. Обещать сейчас ничего не могу, однако попытаюсь эту ситуацию исправить в лучшую сторону. С кем нас сравнивали? С боксом? У них три медали. У нас шесть. А призовые нужны всем. То есть должен быть солидный бюджет», — рассказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».
Легкоатлетка заявила, что не рассчитывает на выплату призовых.
«Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг, команда в Дохе была бы ещё сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, но я — за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации», — добавила Ласицкене.
Шляхтин не стал комментировать большую часть высказываний спортсменки, но ответил на призыв покинуть свой пост.
«Подумаю. Не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я высказался, а всё остальное — уже история», — приводит слова главы ВФЛА РИА Новости.
«Будем до конца отстаивать своё право выступить на Олимпиаде»
Ласицкене не раз выступала с критикой в адрес Шляхтина. В основном её высказывания были связаны с лишением России членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в 2015 году после выявления многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.
По её мнению, ответственность за то, что страна на протяжении нескольких лет не может добиться восстановления, полностью лежит на руководстве ВФЛА.
В поддержку Ласицкене выступил целый ряд коллег, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина. В то же время спринтер Сергей Шубенков считает требования об отставке неконструктивными.
«Думаю, её можно понять и простить. Чувствуется, что она разочарована, и, пожалуй, имеет на это полное право. Но лично я не сторонник разгонять всех и сразу. На мой взгляд, это неконструктивно. Прежде чем кого-то менять, нужно найти им хорошую замену», — отмечал Шубенков.
В преддверии чемпионата мира в Дохе появилась информация о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть лишено статуса соответствия, в связи с чем сборная рискует быть отстранённой от участия в Олимпийских играх 2020 года. Тогда Ласицкене вновь выступила с критикой ВФЛА, заявив, что готова тренироваться за пределами страны, чтобы решить вопрос с процедурой допинг-тестирования.
«Мы уже не те, что были перед Рио. Теперь будем до конца отстаивать своё право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), я пойду и буду бороться там именно за себя», — написала легкоатлетка.
После подобного заявления некоторые болельщики предположили, что Ласицкене и вовсе может решиться на смену спортивного гражданства. Однако её личный тренер Геннадий Габрилян заверил, что о столь кардинальном решении речь не идёт.
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