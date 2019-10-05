«Великолепный спортивный спектакль»: что говорили россияне после восьмого дня ЧМ по лёгкой атлетике

Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие серебро и бронзу в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе, продемонстрировали свой максимум и составили достойную конкуренцию победителю — Мутазу Эссе Баршиму. Об этом заявил главный тренер сборной Юрий Борзаковский. Он восхитился ходом соревнований, в которых интрига сохранялась до последней попытки. Ещё один призёр восьмого дня первенства планеты, ходок Василий Мизинов, рассказал, что на результаты прохождения 20-километровой дистанции во многом повлияли погодные условия.

«Не я с соперниками справился, а погода взяла верх над ними»

После восьмого соревновательного дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе сборная России, выступающая под нейтральным флагом, вышла на пятое место в общем зачёте турнира. Очередную медаль в копилку национальной команды принёс Василий Мизинов, завоевавший серебро в ходьбе на 20 км.

21-летний россиянин уверенно ушёл на дистанцию, уже с первых километров закрепившись в двадцатке сильнейших. Равномерно распределив силы, он постепенно приближался к лидерам, оставляя за спиной одного соперника за другим. Перед заключительным отрезком он занимал шестую позицию, однако затем совершил рывок и пришёл на финиш вторым, уступив 15 секунд лидеру сезона — японцу Тосикадзу Яманиси. Третью строчку занял швед Персеус Карльстрём.

«Главное было — не начинать быстро. Нельзя и добавлять по ходу, надо всё делать плавно. Я старался так и делать, особенно после поворотов, чтобы не было перепада в расходовании сил», — приводит слова Мизинова ТАСС.

Атлетам приходилось бороться не только с соперниками, но и с погодными условиями. Соревнования по спортивной ходьбе проходили в ночное время, однако это не спасло их участников от жары. Даже в тёмное время суток температура воздуха в столице Катара достигает +30 °C. По словам россиянина, это и стало решающим фактором в итоговом распределении мест.

«Да, я в рейтинге девятый, но на него не надо было ориентироваться, потому что у нас все лучшие результаты показываются при хороших погодных условиях. Тут же выигрывает не самый быстрый, а тот, кто дружит с головой и более выносливый. Не я с соперниками справился, а погода взяла верх над ними», — отметил ходок.

Также Мизинов рассказал об интересном ритуале, который помогает ему более уверенно чувствовать себя на дистанции. Перед началом соревнований он написал на стельке своей обуви пожелание занять место с первого по третье, а также указал предпочтительное время прохождения 20-километровки.

«Результат указал космический, который соответствует 18-му км дистанции, так что со временем немного не угадал», — признался ходок, для которого эта награда стала первой на чемпионатах мира по лёгкой атлетике.

«В секторе была настоящая сказка»

Ещё две медали в восьмой соревновательный день турнира завоевали российские прыгуны в высоту. Михаил Акименко стал серебряным, а Илья Иванюк — бронзовым призёром. Главный тренер сборной по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский высоко оценил их выступление, подчеркнув, что катарец Мутаз Эсса Баршим по праву занял первое место, в то время как оба российских спортсмена смели оказать ему достойное сопротивление.

«Сегодня в секторе была настоящая сказка, великолепный спортивный спектакль, где одними из главных героев были наши ребята. То, что они сегодня показали, — это фантастика, оба сумели выступить по максимуму, побили свои личные рекорды», — заявил наставник.

В то же время Акименко отметил, что не совсем доволен своим результатом. Он выразил восхищение выступлением Баршима, который стал победителем ЧМ после серьёзной травмы голеностопа, полученной летом прошлого года и едва не стоившей ему карьеры.

«Он молодец, сильный парень. После того как Баршим прыгнул 2,37, понимал, что если всё сделаю правильно, как говорил мой тренер Евгений Загорулько, то смогу прыгнуть. А я делал неправильно», — посетовал серебряный призёр.

Спортсмен признался, что ему не хватало подсказок наставника, не получившего допуск до соревнований от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Михаил предположил, что присутствие Загорулько помогло бы ему побороться за золотую медаль.

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Интересно, что приезд Акименко в Доху также был под вопросом, поскольку до недавнего времени он не имел права выступать на международных соревнованиях. Нынешний чемпионат мира стал для него первым турниром подобного уровня за четыре года.

«Какие ощущения? Хорошие. Хорошо же выступил вроде как. Но, если честно, не ожидал, что здесь окажусь. Допуск дали в самый последний момент, поэтому был настроен уже ехать домой и отдыхать. Тренировался, но уже в эконом-режиме и не готовился к чемпионату мира», — добавил прыгун.

Кроме того, спортсмен выразил недовольство существующей антидопинговой системой, которая, по его мнению, должна стать более прозрачной. В качестве примера он привёл допуск до соревнований американца Кристиана Коулмана, в отношении которого было открыто разбирательство в связи с пропуском трёх допинг-тестов.

«Россию сразу губят, а Америка нашла какие-то ходы — всё это странно. Если вести эту работу, то открыто, а не так, что ты даже не можешь записать на видео свою допинг-пробу, как ты её запечатываешь. Нет открытости, это очень плохо», — заявил Акименко.

По его словам, субъективное отношение IAAF к российскому прыгуну в высоту Данилу Лысенко, дисквалифицированному за схожее нарушение, может стоить ему карьеры.

«Даня — мой хороший друг, мы с ним с 2014 года близко общаемся. Я его поддерживаю, он сейчас в непонятной ситуации. Загубили очень талантливого парня, который мог бы прыгать сегодня по мировому рекорду. Надеюсь, что ещё сможет», — заключил Акименко.

Недовольство тем, как вынуждены выступать российские спортсмены, выразил и Иванюк. По признанию легкоатлета, он не чувствует, что принимает участие в официальных соревнованиях.

«Мы как будто приехали на хороший коммерческий старт, выступаем в нейтральной форме. Сейчас у меня будут Всемирные военные игры, там я смогу выступать под российским флагом, что подстёгивает и добавляет ответственности. Здесь ты выступаешь сам за себя, от нас государство ничего не требует: выходим и выступаем, если не смогли показать хорошие результаты, то особых вопросов нет. Мы вроде команда, а официально ею не являемся — вот такая ерунда», — поделился своим мнением бронзовый призёр ЧМ.