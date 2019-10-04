В шаге от медали: десятиборец Шкуренёв занял четвёртое место на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе

Российский спортсмен Илья Шкуренёв занял четвёртое место в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Он уступил всего 35 баллов канадцу Дамиану Уорнеру в споре за бронзу. Также в седьмой день соревнований организаторы удовлетворили протест барьериста Орландо Ортеги и наградили его бронзовой медалью, спортсменка из Бахрейна Сальва Эйд Насер показала третий результат в истории в беге на 400 м, а сборная Китая благодаря победе Лицзяо Гун поднялась на второе место в общем зачёте чемпионата мира.

Деревянная медаль Шкуренёва

Главным событием седьмого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике была развязка интриги в мужском десятиборье. По итогам первой половины соревнований Илья Шкуренёв занимал пятое место, имея отличные перспективы за счёт оставшихся видов программы подняться на одну строчку, а то и на две. Пока наверху турнирной таблицы действующий чемпион мира Кевин Майер из Франции разбирался с Дамианом Уорнером из Канады, россиянину в первую очередь приходилось бороться со спортсменом из Гренады Линдоном Виктором, ещё одним канадцем Пьерсом Лепажем и эстонцем Майселем Уйбо.

Вторые сутки начались с бега на 110 метров с барьерами, в котором Шкуренёв хорошими секундами похвастаться не мог. Однако он смог показать свой лучший результат в сезоне, преодолев дистанцию за 14,28 с, и в очном противостоянии опередил Уйбо и Виктора. Лидеры тем временем оторвались ещё сильнее. Уорнер пробежал за 13,56 с — в споре с узкими специалистами этой дисциплины он бы с таким временем занял накануне шестое место, в то время как Майер мог бы поделить восьмое.

After six events, @DamianWarner 🇨🇦 leads @mayer_decathlon 🇫🇷 by 71 points.



They're now up in the discus, which could shake things up a little.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/pk0y9P2KMW — IAAF (@iaaforg) October 3, 2019

В метании диска Шкуренёв тоже должен был выжимать из себя максимум, чтобы бороться за медали. В этом виде он совершил настоящий подвиг — свой довольно скромный личный рекорд 46,04 м он улучшил аж до 48,75 м. Россиянин никогда не слыл хорошим метателем, но в Дохе показал второй результат среди всех соперников. Остальные конкуренты с треском провалились в этом раунде — Майер метнул на 48,34 м, проиграв личному рекорду четыре метра, Уорнер и Лепаж замкнули протокол с очень слабыми попытками на 42,19 м и 41,19 м, а Виктор и вовсе ни разу не метнул диск по правилам и получил ноль очков за этот вид. Шкуренёв поднялся уже на четвёртую строчку в общем зачёте.

Далее шёл самый коварный вид десятиборья — прыжки с шестом. Поговорка «пан или пропал» иллюстрирует его лучше всего. Нередко признанные фавориты спотыкались на начальной высоте и выбывали из борьбы, в то время как те, кто от природы расположен к таким прыжкам, набирали огромное количество очков. Шкуренёв относится ко второй категории. Он добрался до солидной для десятиборцев высоты 5,20 м. Равный результат с россиянином показал Лепаж, а Уйбо превысил свои возможности и прыгнул ещё на 20 сантиметров выше.

К тому времени уже было известно, что из борьбы выбыл рекордсмен мира Кевин Майер. Он начал выступления с 4,60 м и завалил первые две попытки. Его и до этого мучали проблемы со здоровьем, но прыжки с шестом настолько обострили его травмы, что он решил отказаться от дальнейшей борьбы.

A lot of decathlon drama to catch up with 🥺



In the last few minutes, Lindon Victor 🇬🇩 hit three ❌ in the discus, Devon Williams 🇺🇸 no heights in the pole vault and injury forces world record-holder @mayer_decathlon to abandon his quest for #WorldAthleticsChamps title defence. pic.twitter.com/QkOvdfMK2w — IAAF (@iaaforg) October 3, 2019

В споре за медали остались четверо спортсменов — захвативший лидерство Лепаж, уступающий всего лишь два балла Шкуренёв и Уйбо с Уорнером, которые отстали от россиянина на 22 очка. При этом тёмной лошадкой был шедший шестым немец Никлас Кауль — и в метании копья, и в беге на 1500 м его личные рекорды очень высоки и позволяли отыграть любое отставание.

Последний силовой вид сразу вычеркнул из списка Лепажа. Он метнул копьё лишь на 57,42 м, показав худший результат среди претендентов на медали. С учётом того, что канадец крайне редко выбегает из пяти минут на дистанции 1500 м, его претензиям на медаль пришёл конец. Шкуренёв выступил чуть ярче и в лучшей попытке отправил снаряд на 59,56 м — для специалиста в беге и прыжках это было достойно.

Но промежуточным лидером россиянин пробыл недолго. Сначала его обошёл Уйбо, метнувший копьё на 63,83 м. Затем в сектор пришла сильнейшая группа в этом виде программы, в которой особенно блистал Кауль. 21-летний немец побил личный рекорд, показав 79,05 м, и поднялся сразу на вторую строчку по сумме всех баллов. А Уорнер с результатом 62,87 м задвинул Шкуренёва на четвёртое место.

В этом компании именно россиянин стал белой вороной, так как он обладал худшим личным рекордом в беге на 1500 м. Чтобы стать хотя бы бронзовым призёром, ему надо было почти на четыре секунды опережать Уорнера в решающей гонке, а у остальных десятиборцев выигрывать и того больше.

Чудо всё-таки не произошло. Уже после первого круга Шкуренёв оказался в конце общей группы, а спустя ещё 400 м уже отставал от лидеров на десять секунд. Следующая отметка увеличила проигрыш ещё в два раза. Хотя россиянин и пробежал быстрее, чем когда-либо в этом сезоне, он вновь, как и четыре года назад, остановился в шаге от пьедестала почёта. Золото выиграл дебютант 21-летний Кауль, Уйбо занял второе место и принёс Эстонии первую медаль соревнований за шесть лет, Уорнер стал бронзовым призёром. Шкуренёв проиграл канадцу всего 35 очков.

Niklas Kaul 🇩🇪 becomes the youngest world decathlon champion in #WorldAthleticsChamps history.



8691 points – personal best



World U18 champion

World U20 champion

World champion 🌍 pic.twitter.com/yfmiy4qqMn — IAAF (@iaaforg) October 3, 2019

Конец эпохи Тиам

В женском семиборье спор за золото уже после второго вида шёл только между двумя спортсменками. Действующей победительнице Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Нафиссату Тиам из Бельгии бросила вызов британская многоборка Катарина Джонсон-Томпсон. Они попеременно сменяли друг друга на первой строчке, пока после сверхбыстрого забега на 200 м в статусе лидера не укрепилась обладательница двойной фамилии. Джонсон-Томпсон заодно стала лучшей в прыжках в длину, в которых она пять лет назад была вице-чемпионкой мира в закрытых помещениях.

Метание копья не пошатнуло позиций британской спортсменки, и перед забегом на 800 м она опережала Тиам на целых 137 очков. Тратить заработанный запас ей не пришлось. Джонсон-Томпсон побила личный рекорд в заключительной дисциплине, что позволило ей в итоге добиться фантастического результата в 6981 очко. Всего пять девушек в истории, в том числе ставшая серебряным призёром бельгийка, когда-либо зарабатывали больше. Третье место в общем зачёте неожиданно заняла австрийка Верена Прайнер, у которой до этого в коллекции было лишь золото Универсиады.

Бронза для Ортеги

Борьба за медали в беге на 110 м с барьерами проходила не только на спринтерской дорожке стадиона «Халифа», но и в судейских кабинетах. Сразу после того, как гонка состоялась, испанская сторона подала протест на её результаты. Один из фаворитов Орландо Ортега на последних метрах уверенно претендовал на бронзу, но не смог сохранить позицию из-за ямайца Омара Маклауда, который упал на дистанции и задел бежавшего рядом испанца. В итоге Ортега финишировал лишь пятым, а третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагар.

FLASH:



The jury of appeal reconsidered the case in the 110m hurdles final and in view of the obstruction which impeded @110_ortega, the jury directs that a second 🥉medal be awarded to Ortega.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/ICTREozU8U — IAAF (@iaaforg) October 3, 2019

Сборная Испании не смирилась с таким исходом и потребовала выполнить одно из трёх требований — либо организовать гонку заново, либо позволить Ортеге пробежать одному и включить новый результат в протокол, либо наградить его отдельной бронзовой медалью. Спустя почти сутки судейская комиссии решила выбрать третий вариант. Впервые в истории сразу два спортсмена разделили третье место на чемпионате мира в беге на 110 м. Остальные призёры остались теми же, в том числе сохранил свою серебряную медаль и Сергей Шубенков. Он, кстати, неоднозначно отреагировал на решение наградить Ортегу бронзой.

«Я, на самом деле, безмерно счастлив за Ортегу, ибо видел, в каком состоянии он вчера пребывал. Но подобное решение порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов», — написал россиянин в Twitter.

Прорыв Китая

Сборная Китая завершила первую неделю соревнований на втором месте в медальном зачёте. Впервые с 1993 года легкоатлетам Поднебесной удалось завоевать три золотые медали на одном чемпионате мира. Ещё одну победу после триумфа в женской ходьбе одержала защищавшая свой титул толкательница ядра Лицзяо Гун.

На протяжении всего финала она лидировала, опережая ямайскую спортсменку Даниэль Томас-Додд и немку Кристину Шваниц, в то время как призёры предыдущего чемпионата мира Анита Мортон из Венгрии и Мишель Картер из США не могли похвастаться удачными попытками хотя бы за 19 м.

Единственный раз, когда победа Гун Лицзяо едва не была поставлена под сомнения, произошёл в пятом раунде. Томас-Додд отправила снаряд за 20 м и должна была опередить китаянку с её броском на 19,55 м. Но судьи не засчитали эту попытку ямайской спортсменки, и 30-летняя китаянка выиграла своё второе подряд золото и шестую медаль за карьеру.

Gong Lijiao 🇨🇳 wins back-to-back shot put gold.



Her #WorldAthleticsChamps record



2007: 6th

2009: 🥉

2011: 🥉

2013: 🥉

2015: 🥈

2017: 🥇

2019: 🥇



Take a bow! pic.twitter.com/VjbTfTbLpr — IAAF (@iaaforg) October 3, 2019

Сверхбыстрое золото Бахрейна

В женском беге на 400 м болельщики уже не ждут, что кому-то вслед за Маритой Кох и Ярмилой Кратохвиловой когда-нибудь удастся выбежать из 48 секунд. Их великие результаты стоят непоколебимо с 1980-х годов, и ещё никто не приближался к ним вплотную.

Но в Дохе, в финале чемпионата мира, одной спортсменке удалось сделать заявку на то, чтобы когда-нибудь потеснить представительниц ГДР и Чехословакии. Спортсменка из Бахрейна Сальва Эйд Насер, в прошлом бежавшая за Нигерию, выиграла золото в беге на круг с невероятным результатом 48,14 с. Это третье время в истории одной из самых непокорных дисциплин, и его ждали даже больше, чем иные мировые рекорды.

Второй стала легкоатлетка с Багамских островов Шонна Миллер-Уйбо. Она тоже выступила выше всяких похвал и пробежала дистанцию за 48,37 с — это шестое время в истории и новый рекорд Америки. Бронза досталась ямайской бегунье Шерике Джексон, которая побила личный рекорд, но проиграла больше секунды первым двум девушкам.