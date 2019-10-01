«Хотелось увидеть свой флаг и услышать гимн»: Сидорова о триумфе на ЧМ, сравнении с Исинбаевой и поздравлении от Путина

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова после возвращения с чемпионата мира в Дохе отметила, что сравнение с Еленой Исинбаевой приходится принимать как должное. Об этом спортсменка заявила в аэропорту Домодедово, где её встречали болельщики и журналисты. В то же время она призналась, что ей приятно внимание со стороны двукратной олимпийской чемпионки. Спортсменка подчеркнула, что ей хотелось на церемонии награждения увидеть свой флаг и услышать гимн, рассказала, чем собирается заняться в отпуске, а также предположила, с чем связан рост результатов в женских прыжках в высоту.

— Удалось ли отпраздновать победу в Дохе, там ведь с этим непросто?



— Мы нашли, как отметить. (Смеётся)

— Вы говорили, что собираетесь отдыхать сразу после возвращения из Катара. Что сделаете первым делом?

— Затрудняюсь ответить. Пока планы — отдохнуть, потому что чувствую большую усталость. С мужем обязательно поедем на море, но пока окончательно ничего не решили.

— Можете ли вы назвать главные факторы, которые помогли вам одержать эту победу?

— Очень многое сложилось в нашу пользу. Сектор был очень хороший, удалось подойти к соревнованиям в хорошей физической и психологической форме. И, конечно, немаловажным фактором стала поддержка наших болельщиков.

Также по теме Первая победа сборной России: Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе. Спортсменка одержала победу, с третьей...

— Давило ли на вас то, что пришлось выступать в нейтральном статусе?

— Далеко не в первый раз приходится выступать в таких условиях, поэтому уже привыкли, к сожалению. Разумеется, хотелось увидеть свой флаг, услышать гимн, но что есть, то есть. Поэтому была рада победе в любом случае.

— В финале вы прыгали вслед за Сэнди Моррис, которая не допускала погрешностей. Тяжело было выступать с осознанием того, что у вас нет права на ошибку?

— Думаю, это только мобилизовало и помогло сосредоточиться. Постоянно присутствовала мысль, что нельзя расслабляться.

— Терзали ли мысли о предыдущем чемпионате мира в Лондоне, когда вы закончили выступление в квалификации, не взяв ни одной высоты?

— Конечно, неприятные воспоминания были, но мы долго работали, чтобы такое не повторилось. Сложно выделить конкретные моменты, тренировались, набирали форму на соревнованиях. Чем больше удачных результатов, тем больше уверенность.

— Чувствовали ли вы дополнительное давление в связи с процедурами допинг-контроля?

— Нет, думаю, всё было, как обычно, ни чаще, ни реже. Проверяли так же, как и остальных.

— Видели, как сломался шест у Ангелики Бенгтссон? О чём подумали в тот момент?

— Знаю, что это произошло, но, честно говоря, сам момент не видела.

— В какой момент поняли, что стали чемпионкой мира?

— Наверное, тогда, когда преодолела последнюю высоту. Прекрасно понимала, что нужно использовать свой шанс.

In one of the greatest pole vault competitions in #WorldAthleticsChamps history, Anzhelika Sidorova clears a PB 4.95m to claim 🥇 pic.twitter.com/RxmjlJ2iot — IAAF (@iaaforg) September 29, 2019

— Как тренеру удаётся вас мотивировать?

— Мотивировать меня уже не нужно, всё-таки речь идёт о чемпионате мира. Но тренер знает, как меня поддержать, что мне нужно сказать. Очень благодарна Светлане Абрамовой не только за позитивные, но и за сложные моменты, которые мы прошли вместе. Сейчас движемся к общей цели.

— Многие спортсмены остались недовольны небольшим количеством болельщиков на трибунах. Насколько это мешало вам?

— Стадион действительно заполнялся неполностью, но в секторе всегда находилось много атлетов и тренеров, поэтому была приятная атмосфера. После победы многие из них меня поздравили.

— После квалификации вы жаловались на духоту. Удалось ли решить эту проблему перед финалом?

— Душновато было не в секторе, а на улице, но потом мы нашли помещение, поэтому разминались перед финалом в комфортных условиях. А на стадионе было совсем не жарко.

— Комментаторы во время трансляции сказали, что девушкам прыгать выше мешает страх упасть головой вниз в стол для отталкивания. Правда ли это?

— Возможно, со стороны так и кажется, но, думаю, ни один спортсмен во время прыжка не думает о том, что он упадёт.

— С чем связан такой рост результатов в женских прыжках с шестом, ведь раньше такого количества девушек, прыгающих на 4,80 м, никогда не было?

— Думаю, уровень женских прыжков постепенно растёт, многие подтягиваются. Сложно назвать конкретный фактор, возможно, дело в общей конкуренции, которая подстёгивает.

— Присутствует ли волнение по поводу того, что нынешний результат придётся подтверждать?

— Пока прошло слишком мало времени, и все мысли исключительно об отдыхе.

— Чувствуете ли вы, что готовы к отметке в 5,00 м?

— Сложно сказать. Хочется оставаться на высоком уровне и прибавлять.

— Можете ли вы уже сейчас оценить свои перспективы на Олимпийских играх 2020 года?

— Конечно, мы к ним готовимся. Но сейчас главное отдохнуть, а уже потом будем обсуждать наши планы с тренерами, непосредственно подходить к Олимпиаде.

— Насколько приятны слова Елены Исинбаевой, которая вас похвалила в соцсетях?

— Я видела её сообщение, очень приятно, конечно.

Она не звонила вам лично?

— Нет, звонка не было.

— Вас постоянно сравнивают с двукратной олимпийской чемпионкой. Не раздражает ли это?

— Это неизбежность, поэтому принимаю как должное.

— Если бы была возможность обратиться к Исинбаевой, что бы ей сказали?

— Сложный вопрос. Думаю, поблагодарила бы за то, что и после завершения карьеры она поддерживает прыгунов с шестом и лёгкую атлетику в целом.

— Вас поздравил и президент РФ Владимир Путин. Планируется ли личная встреча с ним?

— Надо у него спросить. (Смеётся) Но его сообщение мы тоже видели, для меня это очень почётно и приятно.