Путин поздравил легкоатлетку Сидорову с золотой медалью ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Анжелику Сидорову с завоеванием золотой медали в секторе по прыжкам с шестом на чемпионате мира в Катаре.
Путин поздравил легкоатлетку Сидорову с золотой медалью ЧМ
  • РИА Новости

«Победная, золотая высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, — это яркое событие в вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие традиций отечественной легкоатлетической школы», — гласит телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Сидорова победила на чемпионате мира с результатом 4,95 м, что является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире.

Ранее легкоатлетка Миллер назвала Катар непригодным для жизни людей местом.

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