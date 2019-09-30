Путин поздравил легкоатлетку Сидорову с золотой медалью ЧМ
- РИА Новости
«Победная, золотая высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, — это яркое событие в вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие традиций отечественной легкоатлетической школы», — гласит телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.
Сидорова победила на чемпионате мира с результатом 4,95 м, что является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире.
Ранее легкоатлетка Миллер назвала Катар непригодным для жизни людей местом.