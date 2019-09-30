Легкоатлетка Миллер назвала Катар непригодным для жизни людей местом
- РИА Новости
«В Катаре всё очень интересно и необычно. Кажется, что страна не совсем пригодна для жизни людей, здесь слишком жарко. На стадионе очень тяжело дышать, поскольку очень высокая влажность. При этом Доха — очень необычный и красивый город. Да, кондиционеры на стадионе чувствуются, но это не очень хорошо, когда ты из жары сразу переходишь в прохладу», — цитирует Миллер ТАСС.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в столице Катара Дохе. Средняя дневная температура воздуха в данное время года составляет +37 °C.
Ранее Смердова раскритиковала выбор Катара страной проведения ЧМ по лёгкой атлетике.