Смердова раскритиковала выбор Катара страной проведения ЧМ по лёгкой атлетике

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Российская легкоатлетка Яна Смердова, выступающая в спортивной ходьбе на 20 км, считает издевательством проведение чемпионата мира в Катаре.
Смердова раскритиковала выбор Катара страной проведения ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — издевательство. В дисциплинах, которые проходят на стадионе, не так жарко, там работают кондиционеры. А здесь, во-первых, рядом вода, то есть повышенная влажность, а во-вторых, жар от стен. Дышать вообще невозможно. Когда мы узнали место проведения чемпионата мира и начали готовиться, то не думали, что будет такая жара. Казалось, к октябрю она должна ослабнуть. Но приехали и осознали, что нет — жарко тут круглый год. Так уж получилось, страну проведения выбираем не мы. Опыт пригодится, потому что на Олимпиаде в Токио будет такая же жара», — приводит слова Смердовой «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в столице Катара Дохе и завершится 6 октября.

Ранее легкоатлетки были возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ в Дохе.

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