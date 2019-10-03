Шубенков заявил, что решение IAAF изменить результат финала порождает нехороший прецедент

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) изменить результат финального забега на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
Шубенков заявил, что решение IAAF изменить результат финала порождает нехороший прецедент
  • РИА Новости

«А у нас тут вторая бронза подъехала. Я на самом деле безмерно счастлив за Орандо Ортегу, поскольку видел, в каком состоянии он вчера пребывал, но подобное решение порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов. Например, почему не серебро или даже золото? Бронзу запросила команда Испании, ссылаясь на принцип фейр-плей. Но как же быть с Се Вэньцзюнем, который стал четвёртым?», — написал Шубенков в своём Twitter.

IAAF удовлетворила протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Ортеге, которому во время забега помешал ямаец Омар Маклеод.

Ранее Шубенков высказал мнение о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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