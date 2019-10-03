IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019

Короткая ссылка
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, апелляционное жюри IAAF удолетворило протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Орландо Ортеге, которому во время забега помешал ямаец Омар Маклеод.

Таким образом, бронзовыми призёрами стали сразу два спортсмена — Ортега и француз Паскаль Мартино-Лагард. Золото и серебро остались у американца Гранта Холлоуэя и россиянина Сергея Шубенкова соответственно.

Ранее Шубенков высказал мнение о борьбе с допингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить