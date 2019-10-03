IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
- Reuters
Как сообщает пресс-служба организации, апелляционное жюри IAAF удолетворило протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Орландо Ортеге, которому во время забега помешал ямаец Омар Маклеод.
Таким образом, бронзовыми призёрами стали сразу два спортсмена — Ортега и француз Паскаль Мартино-Лагард. Золото и серебро остались у американца Гранта Холлоуэя и россиянина Сергея Шубенкова соответственно.
Ранее Шубенков высказал мнение о борьбе с допингом.