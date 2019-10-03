Шубенков: нужно, чтобы меры, применяемые к России, распространялись на всех

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о борьбе с допингом.
Шубенков: нужно, чтобы меры, применяемые к России, распространялись на всех
  • © Gladys Chai von der Laage, via www.imago-images.de
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«Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Кристиана Коулмена с Джастином Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат?» — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, когда речь заходит о России, все начинают высказывать своё мнение и нещадно критиковать, собирая подписи и призывая отстранить от соревнований, а когда речь идёт о ком-то другом, то всё тихо.

«Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадёжный человек — всё, извиняй», — добавил 28-летний бегун.

Коулману, которому грозила дисквалификация за пропуск допинг-тестов, разрешили выступать на чемпионате мира — 2019, где он завоевал золото в беге на 100 м, опередив своего соотечественника Джастина Гэтлина, отбывшего две допинговые дисквалификации.

Ранее Шубенков высказал мнение о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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