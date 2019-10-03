«Рекорд мира не откладываю»: Ласицкене о выступлении без флага, условиях ЧМ в Дохе и планах на Олимпиаду

Статус трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту только прибавляет ответственности и мандража, отметила легкоатлетка Мария Ласицкене. На встрече с журналистами после прилёта в Москву из Дохи, где проходит ЧМ по лёгкой атлетике, спортсменка также заявила, что ей неприятно выступать, когда в честь её побед не звучит гимн России. Кроме того, она рассказала, почему ждёт выступления на Всемирных военных играх, когда планирует побить мировой рекорд и как начала готовиться к Олимпиаде в Токио.

— Какие эмоции спустя два дня после победы? К вам тысячами приходят поздравления...

— Не тысячами, но приходят. Это самое приятное, что есть после победы. Это очень греет душу и сердце. Я почувствовала, как люди искренне болели и переживали, направляли всю свою энергию к нам в Доху. Это даёт силы дальше продолжать и бороться, дальше радовать болельщиков.

— Что вы чувствовали, когда на стадионе болельщики больше выражали свою симпатию другим девушкам?

— Чувствовала соревновательный дух. Это нормально, я должна была быть к этому готова. За меня тоже болели многие, я это чувствовала и знала. Это всё спорт. Чем больше болельщиков всего, тем лучше, а мы в секторе уже справимся и закроемся от шума, если надо.

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— Вы стали первой трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Как вам такой статус?

— Естественно, это приятно, большое счастье. Эмоции меня переполняли, и до сих пор это не прекратилось. Я, наверное, так долго ещё не отходила от стартов, потому что отдала очень многое в секторе, всё что могла, чтобы завоевать эту медаль.

— Чем этот успех отличался от предыдущих?

— Давление, естественно, было, но я ничего не читала, не разрешала себе погружаться в этот омут. Понимала, что от меня требуется выполнять свою работу и установки тренера, сделать всё возможное, чтобы завоевать золото.

— Привыкли к тому, что в вашу честь не звучит гимн России?

— К этому невозможно привыкнуть, это неприятно. Но это и не собьёт нас с пути. Я знаю, что нами гордятся, а весь мир понимает, что мы россияне. Меня это не остановит.

— Вы сейчас совсем недосягаемы для соперниц. Каковы ваши ощущения от того, что приходится выступать, по сути, одной?

— Как никого рядом? Рядом все! Нельзя расслабляться. Статус трёхкратной чемпионки мира только прибавляет ответственности и мандража. Поэтому работать надо ещё больше, ведь эти титулы могут расслабить. Так что я только пару дней буду весёлой и счастливой, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна буду вернуться.

— Как оцените организацию чемпионата мира?

— Сто процентов, что это не самый удачный чемпионат мира. Условия были очень сложными. Если сказать, что выступать было тяжело, то это мягко сказано. Мы даже не выходили на улицу, старались как можно реже там появляться. Это на самом деле сауна. Я уже жду, когда вдохну свежий воздух, потому что там его просто нет. Было 80% влажности, в номерах неприятные кондиционеры. Это и вызвало такие негативные комментарии, тем более что из-за этого чемпионата мира сезон получился очень длинным. Наверное, даже если бы прыгали в конце октября, то всё равно была бы ужасная духота. Организация была не самая удачная, но я старалась не отвлекаться, чего желаю всем, кто продолжает бороться со всеми условиями. Это чемпионат мира, и все в равном положении.

— Вы раньше прыгали в шиповках разного цвета, а сейчас сменили их. Почему?

— Да, сейчас они одинаковые, белые в крапинку. Это просто мой спонсор так выделывается.

— Какие планы после чемпионата мира?

— Быстрее собирать чемоданы и лететь к родителям. И к вам, журналистам, тоже, потому что я знала, что там много людей будет встречать. Спасибо, что приехали. Впереди ведь ещё Всемирные военные игры, так что подготовка продолжается, послезавтра будут тренировки. Ещё предстоит серьёзная борьба.

— Вас поздравил футбольный ЦСКА. Придёте на его матч с «Эспаньолом» в Лиге Европы?

— Нет, в этот день я отдыхаю. Хотя я, конечно же, с удовольствием бы пришла.

— Можно сказать, что вы отложили рекорд мира на потом?

— Нет, так нельзя сказать. Я пробовала установить рекорд России, но там уже было такое настроение, всё так завертелись-закрутилось, что это был не тот день. Я ни в коем случае не расслабляюсь и рекорд не откладываю.

— Кроме участия во Всемирных военных играх, какие у вас ещё планы?

— Болеть за ребят, которые соревнуются в Дохе, тренироваться к поездке в Китай и затем уехать в отпуск. Потом подготовка к зимнему сезону.

— Ждёте возможности выступить в своей форме, с флагом?

— Да, это очень радует. Сделаю всё, чтобы послушать гимн.

— Готовитесь к Олимпиаде в Токио хотя бы мысленно?

— Мысленно, если честно, нет, а технически и физически мы уже давно готовимся. Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер. — RT) рассматривал все эти старты, весь сезон как подготовку к Токио. Там, кстати, будет такая же погода без кондиционеров.