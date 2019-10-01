Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере

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Президент России Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая третий раз в карьере победила на чемпионате мира в секторе по прыжкам в высоту.
Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере
  • Мария Ласицкене
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный и победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, вы по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и многочисленных болельщиков», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на официальном сайте Кремля.

Мария Ласицкене также побеждала на чемпионатах мира по лёгкой атлетике в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене рассказала о реакции на допуск американского спринтера Коулмана к ЧМ.

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