Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере

Президент России Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая третий раз в карьере победила на чемпионате мира в секторе по прыжкам в высоту.

«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный и победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, вы по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и многочисленных болельщиков», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на официальном сайте Кремля.

Мария Ласицкене также побеждала на чемпионатах мира по лёгкой атлетике в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене рассказала о реакции на допуск американского спринтера Коулмана к ЧМ.