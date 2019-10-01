Путин поздравил Ласицкене с третьим золотом ЧМ в карьере
- Мария Ласицкене
- © Григорий Сысоев/РИА Новости
«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный и победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, вы по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и многочисленных болельщиков», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на официальном сайте Кремля.
Мария Ласицкене также побеждала на чемпионатах мира по лёгкой атлетике в 2015 и 2017 годах.
Ранее Ласицкене рассказала о реакции на допуск американского спринтера Коулмана к ЧМ.