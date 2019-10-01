Ласицкене рассказала о реакции на допуск американского спринтера Коулмана к ЧМ

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила недоумение относительно допуска американского спринтера Кристиана Коулмана к мировому первенству по лёгкой атлетике, несмотря на три пропущенных допинг-теста в течение календарного года.

«Когда узнала, что Коулмана оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Потом услышала, как на это отреагировал президент IAAF, и она отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся? К чему идём?» Человек пропускал допинг-тесты, сам этого не скрывает. А теперь он чемпион мира и может стать лицом легкой атлетики. Вы смеётесь? Я вот в его честности не уверена», — цитирует Ласицкене «Спорт-Экспресс».

Кристиан Коулмэн избежал наказания за пропуск трёх допинг-тестов благодаря лазейке в существующем регламенте. Пропуск первого теста был засчитан Коулману в день заполнения системы ADAMS, а не в момент фактического отсутствия, которое случилось двумя месяцами позже.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на победу Ласицкене на ЧМ в Дохе.